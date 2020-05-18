Первыми кандидатами на вакцинацию от COVID-19 в России станут люди с низким уровнем антител. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова.
"Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?" – сказал ученый.
По словам специалиста, именно с этой целью и проводится тестирование на антитела. Кроме россиян, без иммунитета к коронавирусу, прививку будут ставить людям с высоким уровнем риска, а также тем, кто по роду своей деятельности контактирует с большим количеством людей: врачам, волонтерам, кассирам, водителям такси.
Ранее amic.ru сообщил, что, по мнению академика РАН Сергея Колесникова, в России возможен "военный путь" вакцинации от коронавируса, при котором прививки начнут делать уже этой осенью.
Комментарии
Через 5-10 лет начнутся массовые онкологии, или прочие "побочные эффекты"?
Бесплодие например
А остальным по желанию и за деньги!? Как это с тестами на антитела. В Мск всем поголовно и бесплатно, А вот в крае - платнов частной клинике . Как тут не поверишь в "мировой заговор"?
Знаю мамочек, которые своим детям не ставили обязательные прививки, почему? Их личное дело, здесь так же, хочешь ставь, хочешь нет... Все зависит от уровня сознания.