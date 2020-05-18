Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал, как будет проходить сдача ЕГЭ в Алтайском крае. Само тестирование перенесут с 8 июня на более поздний период, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Все пункты пройдут предварительную санитарную обработку, каждый участник ЕГЭ получит необходимую защиту. Речь идет о социальной дистанции и защите органов дыхания", – отметил министр. Все требования, которые предъявляются к экзамену, будут соблюдены. Пункты оборудуют видеонаблюдением, материалы напечатают в аудиториях, в каждом кабинете будут присутствовать наблюдатели.

"Помните, что экзамен – это важный этап вашей жизни, но всего лишь этап, поэтому очень важен ваш позитивный эмоциональный настрой. Верьте в свои силы, будьте собранными, уверенными в себе, настраивайтесь на победу!" – добавил Костенко.