Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал, как будет проходить сдача ЕГЭ в Алтайском крае. Само тестирование перенесут с 8 июня на более поздний период, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Все пункты пройдут предварительную санитарную обработку, каждый участник ЕГЭ получит необходимую защиту. Речь идет о социальной дистанции и защите органов дыхания", – отметил министр. Все требования, которые предъявляются к экзамену, будут соблюдены. Пункты оборудуют видеонаблюдением, материалы напечатают в аудиториях, в каждом кабинете будут присутствовать наблюдатели.
"Помните, что экзамен – это важный этап вашей жизни, но всего лишь этап, поэтому очень важен ваш позитивный эмоциональный настрой. Верьте в свои силы, будьте собранными, уверенными в себе, настраивайтесь на победу!" – добавил Костенко.
Комментарии
Амител!? Вы больше эту ересь уже много раз написанную вами же не пишите! Людей, в этой теме, интересует один простой вопрос - конкретные даты каждого ЕГЭ.
А то что даты были одни а теперь ни кто не знает... это сказка про белого бычка...
- рассказать тебе сказку про белого бычка?
- ну расскажи.
- тебе - ну расскажи, мне - ну расскажи... а рассказать тебе сказку про белого бычка?
- сказал же рассказывай!
-тебе - сказал же рассказывай, мне -сказал же рассказывай... а рассказать тебе сказку про белого бычка?
-.......
Это если кто то забыл эту сказку...