В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится, сообщает газета "Известия".
Согласно данным издания, Министерство труда на основании данных Росстата о продолжительности жизни в стране разработало законопроект "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". По этому документу срок расчета накопленной части выплат со следующего года вырастет на шесть месяцев – до 22 лет, что соответствует прогнозируемой длительности жизни россиян после наступления пенсионного возраста.
На этот период будет разделяться вся накопленная за время работы сумма, из-за чего размер ежемесячной пенсии снизится.
Срок выплаты накопительной пенсии повышают с 2016 года – за это время он вырос почти на 30 месяцев.
Комментарии
И верёвки можно ещё раздать...желательно сразу намыленные..
родные чиновники и депутаты всё о народе думают....
надо обязательно за них проголосовать снова и снова...
В 2021 году размер ежемесячной накопительной пенсии жителей России снизится
я что-то пропустил, накопительную пенсию уже разморозили?...
и если я не ошибаюсь, первые получатели накопительной пенсии в свете не столь давно принятой пенсионной реформы появятся в 2027 / 2032 годах...
"Ничего не меняется в мире,
Те же люди, проблемы, долги,
Те же идолы, боги и судьи,
Те же взлеты, паденья, круги"
(А. Серебряков)
А мы то думали, что о нас заботятся?! Ан нет - о деньгах!