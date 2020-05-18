Российский художник Никас Сафронов рассказал о том, как случайный порез принес ему долгие мучения и 320 тысяч долларов. Историей он поделился в программе "Секрет на миллион".

По словам Сафронова, он решил выкинуть пустую банку из-под шпрот и начал утрамбовывать отходы в мусорном ведре. В процессе прессовки он и порезал палец о неровный край консервной банки. Врачи смогли спасти палец, но, по словам художника, фаланга была сильно повреждена и больше не шевелится.

Художник отметил, что застраховал свою жизнь, глаза и руки на общую сумму в миллион долларов. Ежегодно за страховку он выплачивает около 23 тысяч долларов.