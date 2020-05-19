Мир потихоньку отходит от жесткого карантина и режима самоизоляции, и во многих странах свои двери открывают заведения общественного питания. Помимо обязательных санитарных норм, в ресторанах необходимо теперь соблюдать социальное дистанцирование. Некоторые владельцы заведений с креативом подошли к новым правилам.

В Германии, например, в уличном кафе посетителям выдают специальные шляпы, которые напоминают вертолет с лопастями.

В США в городе Тейлор хозяин ресторана рассадил за столы надувных кукол, чтобы гостям было понятно, где можно сидеть и чтобы создать видимость большого числа людей.

В столице Таиланда Бангкоке тоже рассадили "посетителей", только не кукол, а плюшевых панд. По задумке владельца такие меры помогут людям бороться с одиночеством, после того как они провели около двух месяцев не выходя из дома.