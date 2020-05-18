Алтайских военных перебрасывают для борьбы с коронавирусом в поселок Еруда Красноярского края. Туда отправляется отряд радиационной, химической, и биологической защиты (РХБЗ), который доставит мобильный госпиталь на 100 койко-мест.

Вспышку коронавируса на крупнейшем золотодобывающем предприятии России – Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае – зафиксировали в начале мая. Точные данные о числе заболевших не сообщаются. Силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. Минобороны планирует поставить полевой госпиталь еще на тысячу мест.

Помимо алтайского отряда, по поручению президента Владимира Путина в Еруду Минобороны перебрасывает московских и кемеровских специалистов.

После прибытия, развертывания госпиталя и техники военные проведут необходимые противоэпидемические мероприятия и приступят к диагностике и лечению заразившихся для локализации вспышки инфекции, сообщает ТАСС.