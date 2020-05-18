Реконструкция федеральной трассы "Чуйский тракт" идет на границе Тальменского и Первомайского районов в Алтайском крае. Движение по новому участку начнется уже в мае, сообщает официальный сайт региона.

"Основная технологическая сложность реконструкции – невозможность работать параллельно в двух направлениях. Необходимо переключать движение транспорта на новый участок, чтобы подрядная организация могла проводить работы на существующей дороге, а у автомобилистов не возникало затруднений с проездом", – рассказал начальник управления Ярослав Долинский.

В данный момент дорожники заканчивают работу над первыми двумя километрами обновленной трассы. Движение планируют открыть уже к концу недели.