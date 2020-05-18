Подросток утонул в Алтайском крае в минувшие выходные. Подробности сообщают в региональном МЧС.

Накануне, 17 мая, группа 13-летних подростков без присмотра взрослых отдыхала на берегу Чумыша в селе Бураново Тогульского района. Ближе к вечеру дети прибежали к местному жителю и сообщили о пропаже своего товарища. На место выдвинулись спасатели. Поиски продолжались до темноты, однако не дали результата. Операция продолжается в понедельник, 18 мая.

Кроме того, в барнаульском поселке Власиха 44-летний мужчина нырнул в водоем, где у него случился сердечный приступ. Спасти купальщика не удалось. А в Красногорском ребенок зашел в воду, и ему стало плохо. Мальчика госпитализировали.

В МЧС подчеркивают, что купаться сейчас опасно и запрещено, несмотря на установившуюся жару.