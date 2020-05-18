В Барнауле прямо на трамвайной остановке на площади Победы установили знак "СТОП" высотой около полутора метров. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По сообщению очевидца, регулирующий знак установили на асфальтированной части остановочной платформы. При этом саму табличку закрепили на высоте чуть более полутора метров, что неудобно для пешеходов. По словам автора фото, он чуть не ударился о знак головой, не сразу заметив наличие новшества.
Однако дорожные службы, устанавливая знак на трамвайной остановке, требования закона не нарушили – ГОСТ требует монтаж табличек регулирующих знаков на уровне полтора-двух метров.
Комментарии
В алтай знаке просто карликов на работу набрали
Мне тут интересно только одно - это эксцесс исполнителя (кто непосредственно ставил знак) или заказчик в ТЗ тупость написал?
глаза нужны, чтобы смотреть по сторонам, а не ворон считать...
Как решение загнуть торчащий край или ждать пока кто не ударится и подать в суд на дорожную службу.
5.7.18 Знак 6.16 "Стоп-линия" применяют для указания места остановки транспортных средств на регулируемых перекрестках и на нерегулируемых железнодорожных переездах.
Знак устанавливают справа от дороги или над проезжей частью. Допускается устанавливать знак над каждой полосой движения.
Дорожники по ушам проехали. Или от их имени кто то решил прокомментировать.
машины пора выводить из обращения - работа из дома и редкое посещение компании, на электрическом общественном транспорте или велосипеде.
А можно у дорожников спросить, каким пунктом ГОСТ позволяет создавать установкой знака помеху пешеходам?
знаки... они по всюду!!!
Формально правильно, а по сути издевательство.
на Э.Алексеевой-Малахова такой же стоит на пешеходной дорожке.
Формально правильно
тама и формально не правильно )))
Рогами чуть знак не сбил?
А кто-нибудь обратил внимание, что знаки "пешеходный переход", установленные недавно на Ленинском на перекрестках у политехнического и медицинского университетов, надежно перекрывают светофор? Теперь, чтобы увидеть, какой свет горит, нужно стоять у самого края дороги. И, как пить дать - все по правилам!
Я несколько лет назад голову снесла об такой знак))