В Барнауле прямо на трамвайной остановке на площади Победы установили знак "СТОП" высотой около полутора метров. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По сообщению очевидца, регулирующий знак установили на асфальтированной части остановочной платформы. При этом саму табличку закрепили на высоте чуть более полутора метров, что неудобно для пешеходов. По словам автора фото, он чуть не ударился о знак головой, не сразу заметив наличие новшества.

Однако дорожные службы, устанавливая знак на трамвайной остановке, требования закона не нарушили – ГОСТ требует монтаж табличек регулирующих знаков на уровне полтора-двух метров.