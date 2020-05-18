Жительница Алтайского края обманула Пенсионный фонд и получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как установило следствие, у женщины уже был ребенок, а с помощью своих подельников аферистка оформила фиктивное свидетельство о рождении второго в другом регионе страны. Благодаря этому злоумышленница получила право на поддержку от государства.

После злоумышленница купила жилье и обратилась в ПФР за материнским капиталом. Фонд перечислил 450 тысяч рублей на счет кредитной организации, после чего женщина обналичила средства, продав приобретенную квартиру.

Разбирательство завершилось, уголовное дело по статье "Мошенничество" направлено на рассмотрение в суд.