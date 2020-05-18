Михайловский районный суд Алтайского края вынес приговор по уголовному делу о незаконном вылове артемии. Злоумышленники сачком наловили 10503 килограмма биологического ресурса, пишет региональная прокуратура.
Весь улов браконьеры упаковали в 200 мешков, а сумма нанесенного ущерба составила семь миллионов рублей. Злоумышленниками оказались трое местных жителей. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий незаконно добытые биологические ресурсы изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
С учетом личности обвиняемых, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а рачки вернутся в естественную среду обитания.
Комментарии
Чейто так дорого оне стоють?
Рачки выжили в 20 мешках, чтобы вернуться в озеро?
Единственная компания, которой позволено добывать, была у Банных и ко?
666 рублей за 1 кг...
Насколько я помню добывали яица этих рачков, сами рачки никому вроде как не нужны