Безвозмездную субсидию на выплату зарплаты сотрудникам могут получить предприятия Алтайского края наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Это одна из форм поддержки бизнеса, которая предусмотрена федеральным пакетом антикризисных мер. На данный момент в крае уже более 4500 субъектов малого и среднего бизнеса региона направили заявки для получения субсидий на выплату заработной платы работникам. Рассказываем подробно, какие компании могут рассчитывать на такую поддержку и что для этого нужно сделать.

Кому положена субсидия

Рассчитывать на государственную субсидию могут предприятия малого и среднего бизнеса в сферах, которые сильнее всех пострадали от пандемии COVID-19*. Такие компании безвозмездно получат от государства деньги на зарплаты сотрудникам в размере одного МРОТ (по 12 130 рублей) на каждого наемного рабочего.

Положена субсидия и индивидуальным предпринимателям, которые не имеют наемных сотрудников. В этом случае субсидия рассчитывается исходя из одного МРОТ на самого ИП.

*Список отраслей российской экономики, которые могут претендовать на поддержку, можно посмотреть здесь.

Как рассчитывается субсидия

Субсидия рассчитывается просто: число штатных работников умножается на размер МРОТ. При этом субсидия выплачивается, даже если сотрудник работал неполный день.

Количество работников получателя субсидии определяет налоговая служба на основании данных, полученных от Пенсионного фонда России. Поэтому обязательно каждый месяц предприятию необходимо сдавать отчетность по форме СЗВ-М, то есть сообщать данные об уволенных и новых сотрудниках. Отчетность за март нужно было сдать до 15 апреля, за апрель – до 15 мая.

Как и когда подать заявление на субсидию

Заявления о безвозмездной государственной субсидии от руководителей предприятий принимают через сайт Федеральной налоговой службы уже с 1 мая 2020 года. Подать заявление можно в электронном виде через свой личный кабинет, а бумажное заявление – направить по почте или через боксы в свою налоговую инспекцию с 6 мая.

Для получения субсидии за апрель 2020 года необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня.

Для выплаты субсидий за май заявления будут принимать с 1 июня до 1 июля.

Если ИП зарегистрирован в одном регионе, а работает в другом, подать заявление нужно в налоговый орган по месту жительства

Каковы условия для получения субсидии

Как сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, основными условиями для получения субсидии являются:

Включение субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ; Отнесение к наиболее пострадавшим отраслям по основному виду деятельности; отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства; Отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, которая по состоянию на 1 марта превышает три тысячи рублей (без учета пеней и штрафов); Количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от числа сотрудников за март.

Когда начнутся выплаты

Выплаты на счета предпринимателей будут поступать через федеральное казначейство в течение трех рабочих дней после получения реестра от ФНС. Отметим, субсидии никакими налогами не облагаются.

Важно: На данный момент только 68% представителей малого и среднего бизнеса в Алтайском крае подали в пенсионный фонд сведения о работниках, сообщил во время пресс-конференции управляющий отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов. Он подчеркнул, что одним из условий получения безвозмездной субсидии на выплату зарплаты сотрудникам компаний, является своевременная сдача отчетности в ПФР.

Как еще помогают предпринимателям в Алтайском крае?

Добавим, в Алтайском крае действуют и региональные меры поддержки бизнеса. Как сообщил Александр Евстигнеев, начальник Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, для пострадавших отраслей созданы новые кредитные продукты под 3%, принимаются решения по отсрочке и переносу уплаты по действующим займам, снижены страховые взносы, действует отсрочка по оплате налогов. Алтайским магазинам и общепиту на год бесплатно продлили лицензии на продажу алкоголя.

А региональная гарантийная организация (РГО) ввела новый продукт, практически обнулив платежи по тарифу за предоставление гарантийной поддержки. "Если предприятию не хватает собственных средств или имущества для обеспечения займов в банковских структурах, мы можем предоставить соответствующее поручительство", – добавил Евстигнеев.

Также в крае предприятия освободили от всех видов проверок (за исключением проверок Роспотребнадзора, который следит за тем, что компании соблюдали меры профилактики в связи с коронавирусом).