Барнаулец Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение статуса нейтрального спортсмена. Об этом сообщает ТАСС.
Организация разработала регламент для нейтральных спортсменов. Их заявки будут рассматриваться только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Шубенков направил все необходимые документы.
Ранее заявки на получение нейтрального статуса уже подали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом).
Комментарии
не проблема. только клянчить для себя не нужно
истинный патриот -> подался за комфортом и достатком...
18.05.2020 13:47
- гость -
истинный патриот -> подался за комфортом и достатком...
Лишь бы деньги слал обратно с чужбины.
ну какой же он патриот, патриоты входят в 20ку богатейших людей англии, там и живут. А этот вообще навальненок какой-то
А что поделать? Родина-то всё сделала,чтобы он под триколором выступал? Защитила?
Вот и получается: или выступать с белым флагом,или кроссовки на гвоздь и в Думу.
Молодец! Талант есть, значит валить нужно отсюда. Не оценят здесь.
Будет скакать с белым флагом?
Пусть хоть труселя трёхколористые наденет.