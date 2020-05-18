Восемь ведущих шахматистов России приняли участие в благотворительном турнире. Партии транслировались в интернете и по телевидению, пишут "Вести Алтай".

Всего удалось собрать около 24 млн рублей, которые поровну поделили между спортсменами. А те, в свою очередь, выберут, куда их направить. Международный гроссмейстер Александр Рязанцев выбрал 5-ю барнаульскую горбольницу и госпиталь в Екатеринбурге.

"1,5 миллиона рублей будут направлены на материальное поощрение врачей, которые борются с вирусом в нашем регионе. Понятно, что не только в 5-й больнице Барнаула борются, но самые тяжелые случаи в этой больнице, поэтому она была определена как место получения материальной помощи", – рассказал президент федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов.

Рязанцев при распределении средств отметил, что помощь должна быть адресной. Поэтому выделенные им деньги пойдут на выплаты врачам. Еще 1,5 миллиона, которые предоставили спонсоры турнира, – на покупку респираторов. Полностью распределить средства планируют до конца мая.