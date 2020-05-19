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Дождись меня, Москва. Жители Барнаула откладывают переезд в другие города

, ИА "Амител"
Они снимают квартиры с продажи и разрывают сделки
Многоквартирный дом / Фото: est.ua

Многоквартирный дом / Фото: est.ua

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции сорвали планы барнаульцев на переезд в другие города страны. Риелторы отмечают, что количество межрегиональных сделок резко сократилось, некоторые из них были отменены по инициативе барнаульцев, другие – по желанию продавцов в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Зато в самом Барнауле с конца апреля число сделок купли-продажи растет. Специалисты по недвижимости уверены: сейчас рынок только "оттаивает" после коронавирусных потрясений, поэтому в ближайшие месяцы не будет ни резкого роста цен, ни рекордных продаж.

До лучших времен

Жительница Барнаула Татьяна еще в феврале 2020 года выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Индустриальном районе города. Женщина рассчитывала, что после получения денег вместе с мужем они оформят ипотеку и приобретут жилье в Москве, где каждый уже нашел работу. Спустя месяц появились покупатели, которые были готовы дать задаток. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: Татьяна и ее муж решили пока остаться в Барнауле и отложили продажу квартиры.

"Мы отказались от работы в Москве, пока все слишком нестабильно. Когда выставляли нашу квартиру на продажу, то планировали оформить ипотеку и все деньги вложить в "долевку" в Москве. Но большого доверия к столичным застройщикам сейчас, в кризис, нет. Если мы отдадим 6 млн, а компания разорится? Если летом ситуация восстановится, мы вернемся к вопросу переезда, но будем покупать только "вторичку", пусть она чуть дороже", – говорит женщина.

Таких как Татьяна в Барнауле немало, говорят риелторы. Многие жители города, которые присмотрели недвижимость в других регионах, пока приостановили и продажу собственного жилья и покупку нового, говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По ее словам, в апреле сорвалось около 30% сделок по приобретению недвижимости в других регионах. 

"Сейчас люди выжидают, многие вообще задумались: а стоит ли куда-то переезжать или лучше остаться в Алтайском крае?" – отмечает Лариса Мельситова.

Некоторые межрегиональные сделки сорвались не по вине барнаульцев, а из-за того, что продавать квартиры передумали жители других субъектов РФ, отмечает председатель комитета по строительству АлтТПП Марина Ракина.

"В некоторых регионах режим самоизоляции намного строже, чем в Алтайском крае. И там сделки по купле-продаже практически приостановились, люди массово убирают объявления о продаже квартир", – говорит эксперт.

И все-таки говорить о том, что в марте-апреле уровень миграции был на нуле, нельзя, считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин. Некоторые жители края не отказались от переезда, который планировали на протяжении нескольких месяцев и даже лет.

"Две-три межрегиональные сделки в месяц все-таки происходят. В апреле, например, жители Барнаула уехали в Челябинск и Ноябрьск. Также за последние месяцы были сделки по покупке квартир в Подмосковье, Уфе, Краснодаре. Сейчас после приобретения жилья в другом регионе можно ведь не заселяться сразу, не нанимать КамАЗы для перевозки мебели, а подождать, решить все вопросы в родном городе и только тогда переезжать", – говорит Дмитрий Дворядкин.

Рынок постоял, но недолго

В марте на рынке жилья Барнаула, как и в других городах страны, был некоторый спад продаж: и продавцы, и покупатели "замерли", ожидая, что будет с экономикой страны, говорит Дмитрий Дворядкин. Но такая динамика продлилась недолго, чуть больше месяца.

"Сейчас же мы наблюдаем, как рынки регионов, и нашего в том числе, "оттаивают", а количество запросов на покупку и продажу растет", – подчеркивает эксперт. 

По словам Марины Ракиной, рынок оживился с конца апреля, после введения программы льготной ипотеки под 6,5%. Многие барнаульцы выставили на продажу вторичное жилье, чтобы вложить деньги в новостройки.

"Задумались о покупке квартир даже те, кто еще в начале года не рассматривал такую возможность. Люди понимают, что ситуация в экономике непростая, рубль нестабильный. Некоторые забрали деньги из банков и вложили в недвижимость. Да, конечно, кто-то испугался кризиса и отложил решение жилищного вопроса или снял квартиру с продажи, приостановил показы. Но число таких собственников незначительное, и эта динамика не превратилась в массовое явление. Наверное, 1% от всего количества испугались вируса, приостановили показы, продажи", – отмечает Марина Ракина.

Летний провал

Если спрос за последние несколько недель вырос, то объем предлагаемого жилья упал на 10-15%, отмечает Дмитрий Дворядкин. По его словам, на рынке недвижимости всегда были собственники, которые подавали объявления о продаже квартир ради любопытства: им было интересно, сколько поступит звонков, какую скидку предложат покупатели.

"Случайные" продавцы сняли объявления о продаже, остались те, кто действительно планирует решить квартирный вопрос. Стоимость недвижимости пока остается на уровне прошлых месяцев, рост, если и есть, то незначительный, в среднем не больше 50-70 тыс. рублей за лот", – отмечает он.

И пока предпосылок к дальнейшему удорожанию жилья нет, считает руководитель агентства недвижимости "Миэль" Вадим Руссков. По его мнению, в июне-августе интерес к первичной и вторичной недвижимости в лучшем случае сохранится на уровне мая, в худшем – упадет. 

"Сейчас мы видим оживление покупателей. В апреле мы проводили онлайн-консультации, а сейчас люди выезжают на новостройки и готовые квартиры, приходят на встречи. Рынок недвижимости Алтайского края, в отличие от других регионов, все-таки активен, покупатели и продавцы идут на контакт. Летом традиционно спрос снижается: это время отпусков, каникул, разъездов. Как будет в этом году, спрогнозировать трудно. Мы все-таки надеемся, что июнь-август пройдем не хуже мая", – говорит он. 

Риелторы Барнаула уверены: летом ждать активного спроса на недвижимость не стоит еще из-за сложной ситуации в экономике. За последние месяцы доходы многих жителей края сократились, некоторые компании уже закрылись, другие "свернутся" до конца года. Поэтому многие барнаульцы, которые планируют решить квартирный вопрос, летом будут только изучать рынок Алтайского края и других регионов, а покупку жилья отложат минимум до осени-зимы.

Цифра

Сейчас в Барнауле, по данным Алтайского портала недвижимости, стоимость квадратного метра в новостройке составляет 48 880 рублей, а готового жилья – 51 043 рубля. 

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.05.2020 07:07
- гость -

Хорошо.

19.05.2020 07:10
- гость -

Очко то жим-жим в Маскаву ехать к вирусу в лапки ...

19.05.2020 07:29
- гость -

А что, глядишь, азиатов выдврят, сколько мётел освободится. А в москвича с метлой не верится. Нужны будут наши гастарбайтеры. Дождись, Москва.

19.05.2020 07:46
- гость -

Давно замечаю, что аналитические и прогностические способности Марины Ракиной подменяются её влажными мечтаниями

19.05.2020 07:56
- гость -

А еще говорят "нерезиновая". Еще какая резиновая. Всей страной в маскаву поедем, ну ее эту сибирь

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