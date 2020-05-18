Полиция проводит проверку по факту распространения карты с адресами заразившихся коронавирусом в Барнауле. Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах региона неизвестные начали распространять карту с улицами и номерами домов, где у жильцов были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заболевших в Алтайском крае выросло на 45 и достигло 970 человек. Вылечился в общей сложности 471 человек.