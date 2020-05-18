Полиция проводит проверку по факту распространения карты с адресами заразившихся коронавирусом в Барнауле. Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах региона неизвестные начали распространять карту с улицами и номерами домов, где у жильцов были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заболевших в Алтайском крае выросло на 45 и достигло 970 человек. Вылечился в общей сложности 471 человек.
Комментарии
кто-нибудь видел эту карту, где полюбопытствовать?
Что в этом криминального,без номера квартиры же?
Я например,в жёлто-зелёный магазин рядом с таким адресом,не захожу.
18.05.2020 13:34
гость
Вам же подсказали в тексте,где искать.
А зачем проверять? Там нет номеров квартир и фамилий. Лучше бы проверяли соблюдение масочного режима и штрафовали за отсутствие масок.
18.05.2020 13:38
- гость -
Лавров со своим определением просто курит. Зато имитация какая!
Полиция, вам делать больше нечего?
Какое нарушение закона в этом?
Власть сама должна публиковать эти адреса, а они наоборот скрывают. Это вредительство. Вы на кого работаете, тварищи?
13:34, видел
Да что вообще происходит? В других городах и странах такие карты публикуют официально. За что наказывать? Никто в здравом уме в данной ситуации на личности не переходит. Я нашла на карте свой дом и дом родителей. Кто-то считает, что я пойду разыскивать и поджигать чью-то дверь? Это просто заставило задуматься и лишний раз проявить бдительность. Неровнодушным сосавителям карты огромное спасибо! Полностью согласна с предыдущим комментарием, лучше бы следили за соблюдением масочного режима в магазинах и транспорте!
Следить за соблюдением масочного режима-это ж работать надо. Куда проще развить бурную деятельность по поиску это ж надо каких преступников-выложили карту с указанием адресов домов, где выявлены ковид-инфицированные! Я посмотрела эту карту и забыла, отметив, что надо быть осторожнее с походами по магазинам. А вот что творится в магазинах и ОТ, вот тут работы непочатый край для полиции.
Составителям карты огромная благодарность! Непонятны и неадекватны действия полиция в в отношении составителей такой карты. Такие карты должен составлять штаб по заболеванию и информирование населения в полном объеме, а не сокрытие таких данных, есть его одна из главных задач.
Подскажите, где посмотреть?