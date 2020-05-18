Полиция проводит проверку по факту распространения карты с адресами заразившихся коронавирусом в Барнауле. Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая заявила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах региона неизвестные начали распространять карту с улицами и номерами домов, где у жильцов были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заболевших в Алтайском крае выросло на 45 и достигло 970 человек. Вылечился в общей сложности 471 человек.
Комментарии
кто-нибудь видел эту карту, где полюбопытствовать?
Что в этом криминального,без номера квартиры же?
Я например,в жёлто-зелёный магазин рядом с таким адресом,не захожу.
18.05.2020 13:34
гость
Вам же подсказали в тексте,где искать.
А зачем проверять? Там нет номеров квартир и фамилий. Лучше бы проверяли соблюдение масочного режима и штрафовали за отсутствие масок.
18.05.2020 13:38
- гость -
Лавров со своим определением просто курит. Зато имитация какая!
Полиция, вам делать больше нечего?
Какое нарушение закона в этом?
Власть сама должна публиковать эти адреса, а они наоборот скрывают. Это вредительство. Вы на кого работаете, тварищи?
13:34, видел
Да что вообще происходит? В других городах и странах такие карты публикуют официально. За что наказывать? Никто в здравом уме в данной ситуации на личности не переходит. Я нашла на карте свой дом и дом родителей. Кто-то считает, что я пойду разыскивать и поджигать чью-то дверь? Это просто заставило задуматься и лишний раз проявить бдительность. Неровнодушным сосавителям карты огромное спасибо! Полностью согласна с предыдущим комментарием, лучше бы следили за соблюдением масочного режима в магазинах и транспорте!
Следить за соблюдением масочного режима-это ж работать надо. Куда проще развить бурную деятельность по поиску это ж надо каких преступников-выложили карту с указанием адресов домов, где выявлены ковид-инфицированные! Я посмотрела эту карту и забыла, отметив, что надо быть осторожнее с походами по магазинам. А вот что творится в магазинах и ОТ, вот тут работы непочатый край для полиции.
Составителям карты огромная благодарность! Непонятны и неадекватны действия полиция в в отношении составителей такой карты. Такие карты должен составлять штаб по заболеванию и информирование населения в полном объеме, а не сокрытие таких данных, есть его одна из главных задач.
Подскажите, где посмотреть?
Власть сама должна публиковать эти адреса, а они наоборот скрывают. Это вредительство
И оставление людей в опасности, вернее даже намеренное подвергание опасности! Сколько писала, возмущалась... Пусть не адреса, с домами, но микрорайоны обозначить! Вот за то, что человек скрыл своё заболевание и создал угрозу для окружающих - статья и ответственность. А нас ВСЕХ ставят под угрозу!!!!!
Надо ещё проверить "законность" публикаций название сёл,районов и городов страны. Можно и страну засекретить. А за репортажи корреспондентов из сёл и домогательство до соседей инфицированных- вообще расстрел!!!?
Серьезно? Кто-то что-то в этом Барнауле проверяет? И полицию привлекут? Не смешите,а!Я уже 5 дней сижу на карантине,прилетела с детьми из Москвы,и хоть бы кто-нибудь пришёл к нам с проверкой! Умеют только новости из ничего делать и показывать,что ТИПА работают!И я даже уверена,что до конца карантина о нас никто и не вспомнит! Зато такой кипиш был в аэропорту,Роспотребнадзор,полиция..Тьфу на вас всех!
Какие мы "нежные и ранимые" Хм...В сельской местности, к сожалению тоже есть зараженные. И все знают не только адреса, но и фамилии. И что дальше?! Сельчан поголовно привлекать?! Может пора серьезно ко всему отнеститсь, а не имитировать деятельность!
18.05.2020 14:14
Ирина
Так вон оно че, а я то думаю, где они все есть? А они в аэропорту. Это надо было делать два месяца назад еще. А в данный момент нужно проверять соблюдение масочного режима. Или это будет делаться через два месяца?
такие карты ПОЛЕЗНЫ!
люди, зная, что в их доме был обнаружен ковидник, по идее должны стать гораздо более внимательными к изоляции, гигиене, прислушиваться к ощущениям (признаки орви, температура, потеря нюха и т.п.)
14:14
Ирина
Я уже 5 дней сижу на карантине,прилетела с детьми из Москвы
Э, мама-утка, какого чёрта вы там болтались? Почему там не остались?
"На данный момент доподлинно не известно, насколько списки реальны. Однако, как минимум пара адресов подтвердились. Цель распространения этих данных, для создателей канала проста:
- Если вы увидели свой дом, знайте, вы в зоне риска. Рекомендую жителям указанных домов не забывать использовать перчатки в подъездах, в случае их отсутствия мыть руки после каждого выхода из дома. Не лишним будет использование маски при общении с соседями, - пишут они."
И что - это преступление? Какой закон нарушен?
18.05.2020 14:28
- гость -
Э, мама-утка, какого чёрта вы там болтались? Почему там не остались?
А вас то,уважаемый гость,забыла спросить
Корея - тотальная гласность
Вся информация о передвижениях больных COVID-19 тут же становилась достоянием общественности. Органы местного самоуправления распространяли ее через интернет, текстовые сообщения и СМИ. Были разработаны приложения, позволявшие гражданам получать сведения в наиболее удобном виде. Все корейцы знали, куда ходили инфицированные, когда находились в том или ином месте, как туда добрались.
Вебсайты, бесплатные приложения на смартфонах, СМС, оповещавшие о новых случаях COVID-19 в определенном районе,— все помогало горожанам избегать очагов инфекции.
И оставление людей в опасности, вернее даже намеренное подвергание опасности! Сколько писала, возмущалась... Пусть не адреса, с домами, но микрорайоны обозначить! Вот за то, что человек скрыл своё заболевание и создал угрозу для окружающих - статья и ответственность. А нас ВСЕХ ставят под угрозу!!!!!
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Что за бред, чем вам это поможет, если в вашем микрорайоне будет заболевший будете продавать квартиру и переезжать?