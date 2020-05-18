Больше всех от пандемии коронавируса в малом и среднем бизнесе пострадали рестораны, индустрия красоты и производства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос разработчика программ для управления бизнесом "Мегаплан".

В опросе приняли участие более полутора тысяч линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Свыше 80% опрошенных назвали кафе и рестораны самыми пострадавшими от пандемии. 60% указали на серьезные убытки у салонов красоты, а почти половина отметила негативное влияние на производственную отрасль. По мнению респондентов, легче всего пришлось IT-индустрии (80%), телекоммуникационной сфере (55%) и медицине (37%).

При этом три четверти участников исследования считают, что экономика в России будет ухудшаться, а на государственную поддержку надеется только каждый пятый российский предприниматель. Мнение о том, что кризис делает нынешних участников рынка сильнее, разделила половина респондентов, а еще половина уверена, что за сложностями наступят далеко не позитивные перемены.

Среди возможных путей спасения бизнеса треть опрошенных указала на автоматизацию процессов, а одна пятая – на отказ от офисов и "пожизненную удаленку".

Ранее amic.ru сообщил, что алтайские предприниматели стали в три раза чаще брать кредиты. За четыре месяца 2020 года Алтайский фонд МСП предоставил поручительства компаниям почти на 150 миллионов рублей, а общий объем кредитов составил около 500 миллионов.