Майские праздники сказались на росте заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники сказалось на росте числа заболеваемости в Алтайском крае. Об этом во время пресс-конференции 18 мая рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина.

"Если говорить о результатах майских праздников, то можно констатировать, что нарушение режима самоизоляции, конечно же, сказалось на итогах заболеваемости. Если в первых числах мая ежедневно регистрировалось от 16 до 33 случаев заболевания в день, то в последние шесть дней на территории Алтайского края ежедневно – от 38 до 45 новых случаев. То есть сейчас можно говорить о стабильно высоком ежедневном уровне заболеваемости", – отметила Ульяна Калинина.

В большей степени случаи заболевания выявили среди контактных лиц. Из общего числа зараженных число контактных составляет 70%. "Однако в последние дни регистрация контактных лиц составляет до 80%. То есть выше среднего уровня заболеваемости. Поэтому несоблюдение режима в майские праздники дало прирост заболеваемости", – говорит Калинина.

Ранее amic.ru писал, что число зараженных в Алтайском крае приближается к 1 тысяче. За последние сутки выявили 45 новых случаев.