Майские праздники сказались на росте заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники сказалось на росте числа заболеваемости в Алтайском крае. Об этом во время пресс-конференции 18 мая рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина.
"Если говорить о результатах майских праздников, то можно констатировать, что нарушение режима самоизоляции, конечно же, сказалось на итогах заболеваемости. Если в первых числах мая ежедневно регистрировалось от 16 до 33 случаев заболевания в день, то в последние шесть дней на территории Алтайского края ежедневно – от 38 до 45 новых случаев. То есть сейчас можно говорить о стабильно высоком ежедневном уровне заболеваемости", – отметила Ульяна Калинина.
В большей степени случаи заболевания выявили среди контактных лиц. Из общего числа зараженных число контактных составляет 70%. "Однако в последние дни регистрация контактных лиц составляет до 80%. То есть выше среднего уровня заболеваемости. Поэтому несоблюдение режима в майские праздники дало прирост заболеваемости", – говорит Калинина.
Ранее amic.ru писал, что число зараженных в Алтайском крае приближается к 1 тысяче. За последние сутки выявили 45 новых случаев.
Комментарии
ну не знаю, где кто контактировал, только по ощущениям на майские в городе была пустыня в общественных местах
Майские, не майские, каждый вечер слышен бухой ор на улице.
Про какой режим самоизоляции они всё время говорят? Никакой самоизоляции нет, всё пущено на самотёк, маски не носят, никто ничего не дезинфицирует, всем плевать. Объясните, зачем мы содержим роспотребнадзор и другие госструктуры?
18.05.2020 13:51
Павсекакий
Ситуация с недокарантином показала, что налоги в этой стране платить занятие глупое и бессмысленное.
Видимо Роспотребнадзор сам боится заразиться во время проверок. Это все равно что по мусорке ходить и контролировать вирус. Одна дама в магазине уронила товар на пол, потому как корзинку побрезговала взять, подняла этот товар и отправила на стол перед кассиром, обойдя впереди стоящих граждан. Сколько граждан или продавцов это возмутило? Никого. Но вот парадокс она ещё и накричала на тех кто на неё возмущённо посмотрел чтобы мы не вздумали волноваться. Р.S. Приехала на мерседесе и даже губы силиконом накачаны. Следит за какой то модой. Магазин ярче. Кто победит проверять по видеозаписям хотя бы.
То ли ещё будет в конце мая-начале июня. Скажется последствия выхода на работу практически всего города. Суды работают, там соблюдать дистанцию просто физически невозможно. Но, как мне кажется, этого и добивались власти. Немного подготовили больничный фонд к всплеску, всё равно 70-80 процентам придётся переболеть.Так что ждём
Бесспорно, вирусная пандемия - серьезная проблема.
Ни в коем случае не умаляя рисков заболеваний, трагедий в конкретных семьях, работы медиков, учителей и т.д. в необычных условиях не могу найти ответа на 2 вопроса:
1) Кто-нибудь из жителей России в январе 2020 года помнил фамилии чиновников РПН?
Теперь их знают не меньше, чем фамилии Министра обороны РФ или Министра иностранных дел РФ))) Конечно, для Роспотребнадзора - сейчас очень сложная и напряженная работа. Все таки, может быть, меньше PR себя с высказываниями, которые раз в неделю, как минимум, уточняют и противоречат предыдущим?
2) В Республике Беларусь))) на 9 мая 2020 года в День Победы))) произошло вопиющее нарушение режима самоизоляции((( С точки зрения РПН)))
В результате: Динамика заболеваний с учетом численности населения в РФ и РБ - ненамного отличается между собой (с 9 мая прошло 9 дней и если бы был суперважен режим самоизоляции - то, наверное, там - уже бы всё плохо) .
Кому интересно, посмотрите статистику на официальных сайтах СтопКоронавирус, ВОЗ и т.д....
Неправильный вывод без призывов к чему-либо-нибудь.
Иностранным агентом не являюсь и к Республике Беларусь никогда не приближался менее чем на 1000 км (или сколько там от Москвы)
И еще особенно впечатлило про запрет шашлыков))).
Ответ на этот вопрос долго не находился)))). Пока не увидел сюжет по центральному телевидению)))).
Да, оказывается, в столице в парке через каждый метр стоят мангалы, которыми можно воспользоваться))) И..., Да..., наверное, это действительно опасно сейчас.
? Зачем распространять на всю страну?
У нас в Сибири большинство людей "жарят шашлыки" исключительно с семьей и близкими друзьями))) С которыми и без шашлыков контактируют каждый день))))
Такого не бывает, чтобы рядом с мангалом стоял другой мангал с другими уважаемыми людьми))))
Конечно, пожароопасный сезон - никто не отменял, но при чем здесь для Сибири пандемия?
В Беларуси, как и у нас, всё считают "правильно"