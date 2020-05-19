Май в Алтайском крае выдается невероятно жарким: столбики термометров колеблются в районе 30 градусов. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение, а синоптики пока не обещают, что жара скоро спадет. О том, почему теплая погода пришла на Алтай раньше обычного, виноваты ли в этом озоновые дыры, как глобально меняется климат и чего нам ждать в дальнейшем, amic.ru рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем АлтГУ Наталья Харламова.

Норма или аномалия?

– Эту жару на Алтае часто называют аномальной. Это просто красивое слово или четкий термин метеорологов?

– В климатологии понятие аномалии есть. Оно может касаться не только температуры, но и других показателей: например, количества осадков.

Аномалия – это отклонение среднего месячного показателя от климатической нормы. А под нормой метеорологи понимают среднюю многолетнюю величину за определенный период времени: не менее 30 последних лет.

Кроме того, существуют экстремумы – это абсолютный максимум или абсолютный минимум за все время наблюдений. А средний максимум или минимум – его определяют из самых высоких и низких температур в отдельные месяцы или годы.

Так что под аномалией мы понимаем значительное отклонение от нормы. При этом нет одинаковой для всех метеостанций четкой градации, какое отклонение считать аномалией, а какое – нет. Все зависит от конкретных условий и того, о какой местности идет речь.

– И все-таки: жара этой весной – аномальная или нет с точки зрения климатологии?

– Об апреле можно сказать точно: температурный режим за прошедший месяц – исключительная аномалия. В этом году среднемесячная температура апреля составила 9,7°С, что на целых 5,9°С выше нормы. За все годы наблюдений лишь в 1997 году средняя температура была еще выше – 9,8°С. Это очень редкий случай.

В мае температура сейчас очень высокая, да. Но о том, аномалия это или нет, говорить рано. За 13 дней мая в этом году средняя температура составила 14,4°С, а многолетняя норма – 12,8°С. Но синоптики не могут дать гарантии, что такой температурный режим продлится весь месяц. Самые точные прогнозы сейчас можно сделать лишь за 3-6 суток. А поэтому только в конце месяца можно будет сказать, аномально жарким был май или нет, достигнет ли он рекорда самого теплого мая за все годы наблюдений в 2001 года, когда среднемесячная температура воздуха составила +16,5°С.

Кстати, начиная с 2010 года, май был обычно холоднее многолетней нормы. Только в 2015 и 2017 годах последний месяц весны оказался теплее средних значений.

Побит ли жаркий рекорд?

– А температурные рекорды мы в этом году не побили?

– Пока нет. Самую высокую температуру воздуха в мае на Алтае зафиксировали 26 мая 1980 года – тогда этот показатель составил +37,4°С. До рекордной средней температуры пока тоже далеко – в мае 2001 года она была на уровне +16,5°С. Приблизимся мы к этим рекордам или нет, сказать пока затруднительно. Но один рекорд у нас все-таки уже есть – 12 мая этого года была зафиксирована максимальная за все годы наблюдений температура: +29,7°С.

– Простой вопрос, который интересует всех: почему у нас сейчас так жарко? А в европейской части страны вообще идет снег.

– Уже почти две недели над территорий России наблюдается распределение высотного поля атмосферного давления меридионального характера, когда над Северо-Западом и частично Центральной Россией – ложбина низкого давления и заток очень холодного воздуха из Арктики, а над Западной Сибирью – гребень высокого давления, обусловивший формирование обширного Азиатского антициклона (область высокого давления) и заток очень теплого воздуха из южных (и даже тропических) районов.

Такая ситуация называется "блокирующим" процессом, поскольку антициклон не пропускает на восток атлантические циклоны с осадками, которые и выпадают над европейской территорией. А вот районы Алтайского края за майские дни получили пока от 15% (Змеиногорск) до 32% (Барнаул) и 33% (Бийск) осадков.

На озоновые дыры все не свалить

– Существует мнение, что вина нынешней жары – озоновая дыра. По крайней мере, недавно об этом в СМИ говорил доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин. Так ли это и как вообще экология меняет наш климат?

– Я бы назвала такое мнение ошибочным. Наблюдения с 1986 года показывают, что озоновые дыры характерны, в первую очередь, для Антарктиды, и намного реже – для Арктики.

Вообще вопрос о влиянии экологических факторов на климат – очень дискуссионный. Есть множество теорий и мнений о том, какую роль антропогенный (человеческий) фактор играет в изменении климата. Но позиции различных авторов и центров исследований могут быть диаметрально противоположными. Например, нет единого мнения, что здесь первично – увеличение содержания углекислого газа в атмосфере и следующее за этим увеличение температуры, или, наоборот, причиной является именно рост температуры.

– Часто большое количество погодных аномалий связывают с тем, что климат меняется. Только вот что нас ждет – глобальное похолодание или потепление?

– Правильнее сказать, что если погодные аномалии становятся чаще, то это говорит об ускорении климатических процессов. О том, куда эти изменения ведут, опять же, много споров в научном сообществе

Просто так все эти теории и их нюансы не рассмотришь. Но можно хотя бы поставить вопрос так: а о каком периоде времени идет речь? Если это тысячелетия, то, наверное, возможно и похолодание, какие неоднократно бывали на протяжении истории Земли. Но если рассматривать вопрос в разрезе ближайших 100 лет, тогда большая часть ученых говорит о глобальном потеплении. Вернее, о глобальных изменениях климата.

О том, что в современное время мы наблюдаем глобальное потепление, говорит не только повышение температуры: об этом свидетельствуют и косвенные данные. Например, увеличение уровня Мирового океана. Оно объясняется, прежде всего, простым термическим расширением воды – как и любое вещество, она при нагревании расширяется. Другие факторы – сокращение площади снега и морского льда в Арктике, таяние ледников Гренландии и Антарктиды, а также в горах Кавказа, Алтая и др.

Чего ждать в будущем?

– Как, по мнению климатологов, климат будет меняться дальше?

– По большинству прогнозов, к концу нынешнего столетия средняя температура на Земле вырастет еще на 1,5 или даже 2°С. И вот именно этого допускать человечеству нельзя. Ведь и без того, по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1880 годов, в 2012 году средняя температура стала выше на 0,85°С, а в 2019 году – уже на 1,1°С.

А у нас в России скорость потепления еще выше: она превышает глобальную в 2,5 раза, особенно в Арктике и на севере Сибири.

– А чего в будущем стоит ждать на Алтае? Говорят, что, например, такой жаркий май – явный знак того, что смещаются времена года.

– Действительно, многие считают, что смещаются времена года. Но это неправильная постановка вопроса: смещаются даты начала и окончания времен года. На протяжении многих лет мы видим, что сейчас сокращается продолжительность зимы и увеличивается продолжительность переходных сезонов. На протяжении последних 10 лет осень становилась теплее. Есть вероятность, что теперь, возможно, мы будем наблюдать более теплые весны.