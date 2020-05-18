В Алтайском крае пока не планируют открывать салоны красоты и рестораны. Об этом во время онлайн-брифинга 18 мая сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.
"На сегодняшний день ситуация, которая хоть и стабильна в течение последних шести дней, не позволяет открыть учреждения общественного питания и салоны красоты," – сказала Калинина, отвечая на вопрос, возможно ли открытие учреждений с учетом всех эпидемиологических требований.
Напомним, что на данный момент в Алтайском крае все рестораны и кафе работают только навынос, а салоны косметических услуг полностью закрыты. Разрешено оказывать лишь парикмахерские услуги, и то с определенными ограничениями.
Как ранее сообщал amic.ru, в другом сибирском регионе, в Кемеровской области, с 18 мая откроют летние веранды кафе и ресторанов.
Комментарии
Кафе, рестораны, салоны красоты, спортивные центры... Не первой необходимости, переживем.
18.05.2020 13:55
- гость -
Кафе, рестораны, салоны красоты, спортивные центры... Не первой необходимости, переживем.
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Да переживайте, а я и в гробу хочу лежать красивая, а уж в жизни... Эти вещательницы из правительства, смотрю, все такие "заросшие", наверное, сами себя стригут... Вот они там стебутся над нами, идиотами.
идиоты, вирус уже никуда не денется, выживут те кто должен выжить, от того что дома сидеть месяц, два, три, ни чего не изменится, при очередной вспышке опять по домам сидеть?
18.05.2020 14:06
- гость -
В гробу хотите лежать красивая... Да вы не торопитесь туда.