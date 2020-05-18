В Алтайском крае пока не планируют открывать салоны красоты и рестораны. Об этом во время онлайн-брифинга 18 мая сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, все зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.

"На сегодняшний день ситуация, которая хоть и стабильна в течение последних шести дней, не позволяет открыть учреждения общественного питания и салоны красоты," – сказала Калинина, отвечая на вопрос, возможно ли открытие учреждений с учетом всех эпидемиологических требований.

Напомним, что на данный момент в Алтайском крае все рестораны и кафе работают только навынос, а салоны косметических услуг полностью закрыты. Разрешено оказывать лишь парикмахерские услуги, и то с определенными ограничениями.

Как ранее сообщал amic.ru, в другом сибирском регионе, в Кемеровской области, с 18 мая откроют летние веранды кафе и ресторанов.