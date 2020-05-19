Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Уже неделю Алтайский край живет при масочном режиме. На дверях магазинов в Барнауле висят строгие предупреждения, что без индивидуальных средств защиты покупателей не обслуживают. Аудионапоминания о необходимости носить маски звучат в торговых центрах и общественном транспорте. Но если в первые дни большинство барнаульцев послушно выходили из дома "во всеоружии", то сейчас горожане, несмотря на призывы, отказываются от них – мол, жарко, неудобно и "а чего мне за это будет-то?". И в торговых точках, кстати, тех самых, где висят строгие объявления, покупателей без масок тоже обслуживают. Корреспондент amic.ru прогулялась по крупным магазинам Барнаула, и посмотрела, как в городе соблюдают масочный режим.
Комментарии
Хорошая информация, чтобы знать, какие магазины не смогут обслужить без масок. Интересно, что некоторые магазины требуют еще и перчатки, хотя это указом губернатора не предусмотрено. Надо заранее знать такие магазины
Сообщите крупные магазины, которые в дополнение к масочному, ввели еще и перчаточный режим
Да отменили бы уже этот масочный режим, уже понятно что он бессмысленный и не предотвращает заражение, а приносит только неудобства.
19.05.2020 12:32
Гость
Это Вам этот закон приносит неудобства, а производителям и продавцам масок, он приносит прибыль и хорошую прибыль...
смысл этой показухи?
я считаю масочный режим и дистанцирование ПОЛЕЗНЫ.
Если хотя бы 90% людей В ПОМЕЩЕНИЯХ будут исполнять, уже великое торможение любых ОРВИ.
а вот с перчатками уже лютый перебор.
неудобно. рукам мокро. когда снимать - все равно руки испачкаешь.