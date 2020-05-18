В Алтайском крае 20 пациентов с COVID-19 имеют тяжелое течение болезни. Из них семь зараженных находятся в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Причем среди них не только люди старшего возраста, но и ребенок в возрасте до года. Об этом во время пресс-конференции 18 мая рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Ребенок в тяжелом состоянии поступил на выходных в Центр охраны материнства и детства, где также оказывается вся необходимая медпомощь. Но в подавляющем большинстве случаев "тяжелые" пациенты – это люди старше 65 лет, которые сейчас лечатся в наших медучреждениях", – рассказал Попов.

По его словам, увеличение числа "тяжелых" больных – это закономерное развитие эпидпроцесса. Так было, к примеру, в Московской области или Санкт-Петербурге. От них Алтайский край по эпидпроцессу отстает примерно на три недели.

Лечение пациенты с тяжелым течением болезни проходят на базе горбольницы № 5. "Здесь сконцентрированы основные специалисты, которые имеют все возможности по оказанию помощи. Лекарственные препараты, которые рекомендованы со стороны Минздрава РФ, есть в достаточном количестве. И наши специалисты находятся на связи с федеральными клиниками, которые консультируют их по таким пациентам. Мы сверяем планы лечения, и сегодня те методики, которые применяются, актуальны и своевременны, и позволяют качественно проводить это лечение", – добавил министр.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки число заболевших в Алтайском крае выросло на 45 и достигло 970 человек. Ежедневный рост зараженных в последние шесть дней связан с несоблюдением режима самоизоляции на майские праздники.