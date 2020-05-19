Экзамен на качество. АлтГТУ стал одним из лучших российских вузов

АлтГТУ снова попал в сотню лучших российских технических вузов. По сравнению с 2019 годом вуз поднялся с 74-й на 56-ю строчку в рейтинге ARES (академический рейтинг европейских стандартов). Кроме того, "Политех" получил высшую оценку за высокое качество преподавания, научной деятельности и востребованность выпускников работодателями.

Отбор лучших технических вузов проходит по нескольким критериям. Например, эксперты проверяют участие студентов в разработке прорывных технологий и связь университета с работодателями. Кроме того, оценивается контроль качества преподавания и международная деятельность вуза.

Рейтинг ARES составляется для оценки способности высших учебных заведений обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участвовать в научно-исследовательской деятельности и активно общаться с будущими работодателями. Данные обрабатываются автоматически, человеческого фактора быть не может.