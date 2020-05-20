Где в Алтайском крае сдать анализ на антитела к COVID-19

Многие барнаульцы предполагают, что еще в декабре 2019 года переболели коронавирусной инфекцией. Тогда и у детей, и взрослых были все ее симптомы: кашель, температура, слабость. Но был ли это COVID-19? Ответить на этот вопрос поможет лаборатория "Галатея", которая принимает анализы на антитела к коронавирусу уже сегодня. Кстати, это один из первых из частных медцентров в Алтайском крае, который проводит подобные исследования.

Как проходит тестирование?

Анализ на антитела позволит определить, болел ли человек коронавирусом и есть ли к нему иммунитет. Исследование проводится высокоточным методом. Он высокочувствительный и определяет даже небольшую концентрацию вируса в образце. По словам медиков "Галатеи", тест точен на 96%.

"Мы будем работать не с мазками из носоглотки, а с кровью. Это более информативно. Сейчас на рынке представлено очень много реагентов, которые работают именно с мазками из носоглотки. Этот анализ проводится другим методом. Его достоверность 60-70%. Именно поэтому приходится так часто делать подтверждающие тесты в "Векторе". Через кровь достоверность определения вируса выше – более 90%", – уточняет руководитель направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александр Прошкин.

Процедура анализа на антитела к вирусу обычная. Пациенту нужно прийти к указанному времени и сдать кровь из вены на голодный желудок. Биоматериал отправляют на исследование. Готовность анализа – три дня.

По словам руководителя направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александра Прошкина, работа по приему анализов ведется таким образом, чтобы исключить близкий контакт между людьми. Врачи – в защитных костюмах, время забора крови – 3-5 минут. Каждому пациенту назначают свое время, чтобы не было толпы в коридорах и опасности заразиться.

Как подготовится к тесту?

Чтобы сдать анализ, нужно быть совершенно здоровым. Не должно быть никаких признаков ОРВИ, ОРЗ и коронавируса: кашля, температуры, насморка и недомогания. Перед тем как произойдет забор крови, пациент подписывает документы, что здоров и нет никаких симптомов болезни.

Сколько стоит и как записаться?

Стоимость анализа на антитела к коронавирусу – 1200 рублей. Сдать его можно по адресу Павловский тракт, 221. Записаться нужно по телефону: 553-777.

Медицинский центр "Пигмалион"

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