Среда, 20 Май, 13:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,39
€ 79,17
25°

299941 +0
Обь
384см +5


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020Пандемия коронавируса
Новости

Где в Алтайском крае сдать анализ на антитела к COVID-19

, ИА "Амител"
Их наличие в крови говорит о том, что в организме человека уже есть иммунитет к коронавирусу

Многие барнаульцы предполагают, что еще в декабре 2019 года переболели коронавирусной инфекцией. Тогда и у детей, и взрослых были все ее симптомы: кашель, температура, слабость. Но был ли это COVID-19? Ответить на этот вопрос поможет лаборатория "Галатея", которая принимает анализы на антитела к коронавирусу уже сегодня. Кстати, это один из первых из частных медцентров в Алтайском крае, который проводит подобные исследования. 

Как проходит тестирование?

Анализ на антитела позволит определить, болел ли человек коронавирусом и есть ли к нему иммунитет. Исследование проводится высокоточным методом. Он высокочувствительный и определяет даже небольшую концентрацию вируса в образце. По словам медиков "Галатеи", тест точен на 96%.

"Мы будем работать не с мазками из носоглотки, а с кровью. Это более информативно. Сейчас на рынке представлено очень много реагентов, которые работают именно с мазками из носоглотки. Этот анализ проводится другим методом. Его достоверность 60-70%. Именно поэтому приходится так часто делать подтверждающие тесты в "Векторе". Через кровь достоверность определения вируса выше – более 90%", – уточняет руководитель направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александр Прошкин.

Процедура анализа на антитела к вирусу обычная. Пациенту нужно прийти к указанному времени и сдать кровь из вены на голодный желудок. Биоматериал отправляют на исследование. Готовность анализа – три дня.

По словам руководителя направления лабораторной диагностики ООО "ЦВМР "Галатея" Александра Прошкина, работа по приему анализов ведется таким образом, чтобы исключить близкий контакт между людьми. Врачи – в защитных костюмах, время забора крови – 3-5 минут. Каждому пациенту назначают свое время, чтобы не было толпы в коридорах и опасности заразиться.

Как подготовится к тесту?

Чтобы сдать анализ, нужно быть совершенно здоровым. Не должно быть никаких признаков ОРВИ, ОРЗ и коронавируса: кашля, температуры, насморка и недомогания. Перед тем как произойдет забор крови, пациент подписывает документы, что здоров и нет никаких симптомов болезни.

Сколько стоит и как записаться?

Стоимость анализа на антитела к коронавирусу – 1200 рублей. Сдать его можно по адресу Павловский тракт, 221. Записаться нужно по телефону: 553-777.

Медицинский центр "Пигмалион"
г. Барнаул. Филиалы:
ул. Малахова, 90
ул.Павловский тракт, 221
ул.Попова, 114
ул. Песчаная, 89
Сайт: pigmalion-center.ru
Instagram pigmalion_center

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.05.2020 11:36
- гость -

Мы будем работать не с мазками из носоглотки, а с кровью. Это более информативно.

реклама пошла...

20.05.2020 12:06
Гость

ни чего они там не делают, записались на 18 мая, приехали, а нам "до свидания, лаборатория не работает, мы вам позвонимс". И до сих пор звонка не было

20.05.2020 12:10
Лола

мазок не из носоглотки, а из ротоглотки :)

20.05.2020 12:33
- гость -

А когда количественные анализы на IgG будут доступны?

20.05.2020 13:02
- гость -

продам кровь с антителами...дорого.. самовывоз

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
13:08
Коронавирус может привести к обнищанию 60 миллионов человек 1
12:55
Алтайская Счетная палата выявила нарушения использования бюджета на 6,6 млрд рублей 4
12:41
Шестой пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае 5
12:35
Спада нет. Еще 40 заразившихся коронавирусом выявили в Алтайском крае 24
12:26
В Горном Алтае пока не определились с датой открытия туристических объектов 0
12:13
Выход на досрочную пенсию могут смягчить. Что это значит и кого коснется? 0
12:05
Оплата трудна. Куда обращаться, если банк отказывает в кредите 5
11:57
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту пропажи 15-летней рубцовчанки 5
11:47
Когда и как пройдут последние звонки в школах Алтайского края 6
11:38
Банк земельных участков под жилищное строительство создадут в Барнауле 3
11:29
Бывшая студентка юрфака, спевшая про "воров и мусоров", ответила своим критикам 13
11:14
В Алтайский край идут заморозки 2
11:03
Где в Алтайском крае сдать анализ на антитела к COVID-19 5
10:51
Туризм начнут поэтапно выводить из карантина с 1 июня 9
10:39
Самые красивые девчонки нашего города. Фоторепортаж, в котором все идеально 28
10:28
В России могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию 2
10:15
Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут пройти в один день 16
10:04
Как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 4
09:52
Зарплаты барнаульских студентов выросли в полтора раза 3
09:40
Похудеть на 17 кг. Личные истории стройнеющих и советы тренера, как осуществить мечту 14
09:29
Алтайским врачам будут выплачивать страховку при заражении коронавирусом 12
09:15
Дачный бум. Барнаульцы раскупают участки. Даже те, что были никому не нужны 33
09:02
Массовое ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 5
08:47
Медсестру из Тулы наказали за прозрачный защитный костюм 32
08:32
"Улыбается на камеру". Аргалята родились в Горном Алтае 0
08:17
Жара в офисе. При какой температуре воздуха летом можно не работать 2
08:06
Коронавирус нам не страшен. Барнаульцы вышли массово гулять, устав от самоизоляции 24
07:53
Около 50 новых иномарок обнаружили в челябинском лесу 4
07:40
Побороться стоит. Как вернуть деньги за отменные из-за коронавируса туры 6
07:19
"Иногда до слез": как выживает зоопарк в Барнауле, который спасают всем краем 51
07:05
Ирина Шейк раскрыла секрет идеальной внешности в самоизоляции 4
06:52
Ученые рассказали, какие продукты вызывают старение 1
06:38
Японцы наглядно показали, как быстро распространяется коронавирус 2
06:24
Застрял в луже и отправился в психбольницу. Алтайского подростка осудили за угон 1
06:03
Опять жара. О погоде в Алтайском крае 20 мая 2
00:33
В Республике Алтай выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией 2
23:58
Банда из 16 человек похитила 4,5 млн рублей у сирот в Алтайском крае 2
23:33
Полина Гагарина перетанцевала алтайского Пухляша 3
23:18
Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по сумме выплат медикам 0
22:43
В Алтайском крае иммуноглобулина хватит на неделю 3
22:23
Протоиерей Дмитрий Смирнов излечился от коронавируса 7
22:01
В Алтайской больнице скорой медицинской помощи выявили коронавирус 5
21:43
Строительные услуги за права. Инспектор алтайской ГИБДД попался на коррупции 0
21:23
Кабмин подготовил план восстановления экономики России 2
21:03
Массовое ДТП произошло в Барнауле у торгового центра "Галактика" 0
20:43
44 "земских учителя" переедут в Алтайский край из 17 регионов России 0
20:24
Ученые назвали невосприимчивых к коронавирусу людей 1
20:04
Получили не все. Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам 3
19:54
Трое сотрудников СГК заразились коронавирусом в Алтайском крае 1
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 51 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.