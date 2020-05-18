Эпидобстановка в Алтайском крае пока не позволяет разрешить санаториям принимать отдыхающих. Об этом во время пресс-конференции 18 мая рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина.

Пока по указу губернатора бронирование мест, прием и размещение туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях Алтайского края приостановлено до 1 июня. Решение о снятии ограничительных мер должно принять правительство региона. И это может произойти только тогда, когда снизится уровень заболеваемости.

"На сегодняшний день эпидобстановка Алтайского края пока держится на высоких уровнях заболеваемости, хотя и стабилизируется. Какие-либо послабления возможны при снижении уровня заболеваемости", – отметила Ульяна Калинина.

Она также объяснила, почему такие жесткие меры приняты в отношении санаториев. "Это, как правило, организации, в зданиях которых проживает большое количество людей, и, соответственно, они имеют большое число контактов. Если появится один заболевший, то риск инфицирования и распространения заболевания очень высок. Поэтому и рекомендованы достаточно жесткие меры", – добавила Калинина.

Однако санатории Белокурихи ждут новых рекомендаций Роспотребнадзора и готовятся к приему гостей. Как рассказали amic.ru в пресс-службе компании "Курорт Белокуриха", в трех зданиях санатория провели косметический ремонт, реконструировали гостиничные номера, пищеблок и лечебное отделение.

"Нам удалось выполнить те виды работ, которые мы не могли себе позволить при полной загрузке санаториев. В частности, полностью обновлен оздоровительный центр "Водный мир", мы благоустроили территории внутренних дворов, беседок, детских площадок, дорожек, малых архитектурных форм", – рассказал Александр Веприков, заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха".

Напомним, с марта в Алтайском крае действует режим повышенной готовности, а с 12 мая введен масочный режим. При этом число зараженных в Алтайском крае приближается к одной тысяче. За последние сутки выявили 45 новых случаев заражения.