Из-за аномальной для мая жары многие барнаульцы буквально считают дни до открытия городского пляжа или летних бассейнов. Некоторые, не выдержав изоляции в жаркой квартире, уже купаются на несанкционированных пляжах. Хотя безопасные места для летнего отдыха должны (традиционно) открываться только в начале июня. Однако в этом году из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, высока вероятность, что Роспотребнадзор может сдвинуть сроки на более позднюю дату. Для владельцев коммерческих пляжей летний сезон каждый день простоя грозит огромными убытками. Впрочем, несмотря на возможные запреты, пляжи и бассейны сейчас готовятся к открытию сезона.

Откроют после паводка

Как сообщили amic.ru в пресс-службе городской администрации, муниципальный пляж на острове Помазкин почти готов к летнему сезону. Там осталось смонтировать туалетные и душевые кабины, привести в порядок территорию пляжа, обследовать дно водоема.

Согласно постановлению главы города Вячеслава Франка, открытие сезона намечено на 10 июня. Многое упирается в коронавирус и разрешение Роспотребнадзора. При этом власти города опасаются второй волны паводка, традиционной на начало июня. Несколько лет назад в конце мая, когда пляж был готов к открытию, он оказался фактически затоплен. После ухода "большой воды" все работы пришлось проводить заново.

Как пояснили в мэрии, сейчас никто не может предположить, когда в Барнауле стартует купальный сезон. Сейчас федеральный Роспотребнадзор разрабатывает новые требования к работе общественных пляжей и бассейнов в период пандемии. Согласно информации из СМИ, среди них – рекомендации не посещать зоны отдыха людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

"Медленно идем ко дну"

В этом году, помимо городского пляжа на острове Помазкин, будет традиционно работать "Водный мир", а также открытые и закрытые бассейны. Всего около 10 по всему Барнаулу. Как сообщил изданию представитель пляжа "Солнечный", никаких постановлений от Роспотребнадзора о переносе или отмене начала купального сезона им не поступало. Поэтому пляж планирует начать работу в первых числах июня. Для этого уже все готово. Но, так или иначе, все упирается в эпидемиологическую обстановку.

Как пояснил директор спорткомплекса "Обь" Сергей Кашников, только летний сезон приносит прибыль учреждению. За счет средств, заработанных на любителях поплавать в жару, он выплачивает зарплату сотрудникам весь оставшийся год. И если спорткомплекс "Обь" не будет открыт в ближайшее время – это грозит катастрофой для учреждения. Из-за двухмесячного простоя предприятие уже понесло убытки на сумму 7 миллионов рублей. Банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты, поскольку предприятие является бюджетным и не попадает под категорию малого и среднего бизнеса.

"Мы медленно идем ко дну. Мы готовимся к летнему сезону, готовим открытый бассейн. Но когда нам начинать принимать людей, решает именно Роспотребнадзор. Для нас это единственная возможность заработать и хоть как-то возместить тот ущерб, который понесли за последние два месяца простоя. Надо спасать лето", – пояснил Сергей Кашников.

Телефон разрывается

Управляющий Парком спорта Смертина и комплексом открытых бассейнов "Пляж" Алексей Трофимов рассказал amic.ru, что они уже готовы к летнему сезону. Бассейны почищены, территория благоустроена. Однако из-за убытков, которые несет парк из-за простоя, пришлось отказаться от некоторых ремонтных работ на территории бассейна. Как утверждает Алексей Трофимов, они могли бы теоретически открыть сезон уже сейчас – в середине мая. Тем более что на территории пляжа есть бассейн, в котором поддерживают температуру 30 градусов. Однако, как пояснил Трофимов, если Роспотребнадзор ограничит количество посетителей, то ему проще вовсе не открывать, чем работать в убыток. Ведь только на очистку воды в день уходит около 8 тысяч рублей.

"Мы готовимся. Но никаких рекомендаций от Роспотребнадзора не поступало. Мой телефон разрывается от звонков. Все спрашивают, какого числа мы откроемся. Также сообщения приходят и в аккаунты пляжа в соцсетях. Люди уже готовы прийти отдыхать. Но работать в убыток нет смысла. Мы не может сделать билеты по 1000 рублей за вход, если будет ограничено количество человек на пляже", – пояснил Алексей Трофимов.

Почему нужно открыть пляжи?

По данным синоптиков, лето в Алтайском крае может быть жарким. Многие горожане, уставшие сидеть в офисах или дома на самоизоляции в духоте, неизбежно захотят искупаться. Тем более что с июня начнется отключение горячей воды в квартирах города. А при отсутствии благоустроенных пляжей, они будут вынуждены плавать в несанкционированных местах. Это может привести к резкому количеству несчастных случаев. Тогда, не исключено, количество погибших на водоемах будет в разы больше, чем от коронавируса. Только за выходные жаркие майские дни с 16 по 18 мая в Алтайском крае утонуло два человека.

Как работают пляжи в других странах?

В Европе, где сложная эпидемиологическая ситуация, уже готовят к открытию все пляжи. Консультации с инфекционистами подтвердили, что морская вода и солнечный ультрафиолет уничтожают возбудителя коронавирусной болезни, поэтому пляжи в той же Италии и Испании, как и в других странах, откроют в ближайшие недели. Согласно докладу ученых, в речках с проточной водой заразиться также сложно. Однако врачи могут запретить купаться и посещать пляжи людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания.