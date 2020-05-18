Россияне пользуются широким спектром кредитных услуг, а уровень закредитованности населения, по данным портала "РИА Новости", составляет 47,1%. Часто у соотечественников возникают проблемы с выплатами кредитов, поэтому эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала, как правильно выбираться из долговой ямы.

"Если кредитов несколько, выпишите их по порядку от самого маленького до самого большого. Направьте все усилия на досрочное погашение первого, самого маленького кредита. Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи. Погасив первую задолженность, переходите ко второй", — советует специалист.

Кисмина отметила, что при таком подходе будет виден результат, появится мотивация больше зарабатывать, откладывать и искать новые способы заработка.