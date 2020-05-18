33-летняя актриса Настасья Самбурская, известная по роли в сериале "Универ: Новая общага" подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Telegram-канал Mash.

Четыре года назад Самбурская заключила договор с "Национальной музыкальной корпорацией", принадлежащей российскому композитору Виктору Дробышу. Компания должна была заняться продвижением актрисы в качестве певицы, однако за четыре года особых успехов от сотрудничества Самбурская не увидела.

Настасья винит в этом самого Дробыша – якобы он неправильно подобрал ей репертуар, не уделил внимания ее раскрутке и не позволил достичь нужных заработков. Сейчас девушка требует разорвать договор и отдать права на все ее песни без компенсации.

Незадолго до этого в суд на продюсерский центр и актрису телесериала подала поэтесса Анастасия Рыбачук: женщина обвинила фирму в краже ее стихотворения "Мечта" для песни "Старая", запись которой проходила при участии компании Дробыша. Размер иска составил 1,5 млн рублей. Позже продюсер опроверг кражу.