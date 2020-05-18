Барнаул вошел в число лидеров индекса Сбербанка. Это индикатор того, сколько товаров и услуг оплачивают клиенты этой финансовой организации в том или ином городе.

По итогам первых двух недель мая в Барнауле показатель составил 80 баллов из 100 возможных. Такой же результат в Ижевске. Активнее всего люди занимались шопингом только в Омске и Майкопе. В среднем по стране в первые две недели мая показатель колебался от 49 до 67 баллов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина заявила, что несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники сказалось на росте числа заболеваемости в Алтайском крае. По ее словам, если в первых числах мая ежедневно регистрировалось от 16 до 33 случаев заболевания в день, то в последние шесть дней – от 38 до 45.

Напомним, на 18 мая в регионе выявили 970 инфицированных.