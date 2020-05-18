В АлтГУ пройдет более 16 праздничных мероприятий, посвященных дню рождения вуза

В АлтГУ стартовала неделя празднования 47-летия университета. Программа включает в себя более 16 мероприятий. Все они пройдут в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных пандемией.

На неделе с 18 по 24 мая 2020 года состоятся отчетный концерт хоровой капеллы, финал конкурса "Лучший староста первого курса", Кубок КВН и торжественная программа "Планета "Университет". Все события можно увидеть на официальном сайте и в социальных сетях университета.

Неделя началась с праздничной линейки перед главным корпусом АлтГУ.

Слово для официального обращения было предоставлено ректору АлтГУ Сергею Бочарову. С приветственной речью также выступили почетные выпускники, профессора и ученый совет.

Важной частью праздничной линейки стало торжественное поднятие флага Российской Федерации, Алтайского края, Ассоциации азиатских университетов и флага АлтГУ. По традиции это право предоставляется лучшим студентам, магистрантам и аспирантам опорного университета. В этом году флаги поднимали Роман Куранов, Олеся Серебренникова, Ерлан Дюсембаев и Елена Данилова.