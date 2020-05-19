Алтайские предприниматели могут бесплатно прорекламировать свой бизнес

Бизнесменам Алтайского края предлагают провести рекламную кампанию своих услуг или товаров совершенно бесплатно. Такую возможность предоставляет центр "Мой бизнес", чтобы поддержать предпринимателей в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

Им теперь доступна услуга по изготовлению рекламных аудио- и/или видеороликов, подготовка материалов о компании профессиональными специалистами отрасли для размещения в СМИ.

Такая рекламная кампания позволит заявить или напомнить о себе, привлечь внимание более широкой аудитории к товарам и услугам, увеличить поток клиентов. Кроме того, именно комплексный подход к продвижению своего дела создаст целостный образ компании-производителя, что может привести к хорошим результатам.

Подать заявку можно до 22 мая на сайте мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт