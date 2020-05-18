Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить причины появления коронавируса и проконтролировать производство вакцины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст обращения.

Авторы письма просят провести объективное расследование причин возникновения и распространения COVID-19 во всем мире и в России, в том числе проверить обстоятельства, которые привели к гибели граждан страны.

Как отмечают в организации, они обеспокоены возможностью умышленного создания коронавируса и его распространения, а также большим количеством фейковой информации об инфекции в интернете.

Кроме того, во Всемирном русском соборе призвали прокуратуру проверить разработку и производство вакцины с учетом Стратегии национальной безопасности и допускать к этой деятельности исключительно российских ученых.

Одна из причин опасений православной организации – создание банка генетической информации этносов, которая при попадании в чужие руки может стать предпосылкой для создания "этническо-генетического" биологического оружия.