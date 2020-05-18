Правозащитный центр Всемирного русского народного собора, возглавляемого патриархом Кириллом, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием проверить причины появления коронавируса и проконтролировать производство вакцины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на текст обращения.
Авторы письма просят провести объективное расследование причин возникновения и распространения COVID-19 во всем мире и в России, в том числе проверить обстоятельства, которые привели к гибели граждан страны.
Как отмечают в организации, они обеспокоены возможностью умышленного создания коронавируса и его распространения, а также большим количеством фейковой информации об инфекции в интернете.
Кроме того, во Всемирном русском соборе призвали прокуратуру проверить разработку и производство вакцины с учетом Стратегии национальной безопасности и допускать к этой деятельности исключительно российских ученых.
Одна из причин опасений православной организации – создание банка генетической информации этносов, которая при попадании в чужие руки может стать предпосылкой для создания "этническо-генетического" биологического оружия.
Комментарии
Давненько не было заявлений от них.Мы уж и заскучать успели.
В Библии все обяснено и про все рассказано и сказано. Тяжкие болезни за тяжкие грехи.
Российская Генпрокуратура запретит учёным других стран разрабатывать вакцину? Каким образом? Пошлют её (прокуратуру) вместе с батюшками,невзирая на оскорбление чувств верующих.
О, хотят как американцы иск к Китаю предъявить? Это Трамп просто в рамках предвыборной кампании затеял. Да и возможности судиться у нас не американские. Или хотят в другом месте виновных поискать? Ну это чисто формально, реальных наказанных все равно не будет. Это форс мажор, хотя в распространении виновные могут быть. В том числе и внутри страны
Так то можно и церковников допустить - пусть кадилом машут ,чертей отгоняют. И освятить-освятить обязательно , а то не заработает.
18.05.2020 18:24
CALIBR
А видеть и гонять чертей только священнослужители имеют право?
Я вот ни разу чертей не видел.
18.05.2020 18:24
CALIBR
А видеть и гонять чертей только священнослужители имеют право?
Я вот ни разу чертей не видел.
Что видели - белочку ? Так это и есть чёрт , только из вытяжки. )
Сколько у Калибра познаний про белочек и проч потустороннее.