В барнаульском поселке Ильича начался ремонт улицы Понтонный мост, сообщает пресс-центр мэрии.

Дорога является единственной, которая связывает жителей поселка с городом, и только по ней проходит общественный транспорт. Ранее проблемный участок отсыпали щебнем, однако это было лишь временной мерой – в нынешнем году дорога вошла в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а сегодня ООО "Алтайдорстрой" приступил к ее ремонту.

Как рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев, на данный момент рабочие начали обустройство нижнего слоя из щебеночной смеси. Затем уложат два слоя асфальтобетона, а для удобства пешеходов планируется сделать тротуары.

Всего собираются отремонтировать 13 тысяч квадратных метров полотна. Подрядчик должен закончить работы до 30 сентября, однако есть уверенность, что их выполнят раньше, отмечают в мэрии.

Как ранее сообщал amic.ru, работы по нацпроекту БКАД начались в Научном городке и Бельмесево. Кроме того, в этом году восстановить автомобильные пути успели в Черницком поселке.