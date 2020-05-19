Стандартная смена для работы в ковидном госпитале – шесть часов. За это время в защитном комбинезоне, специальном халате, в двух масках и двух парах перчаток одновременно в жару с врача (медсестры и санитарки) в прямом смысле сходит семь потов. Тяжело дышать, нет возможности скинуть обмундирование хоть на минутку в течение смены, постоянный контакт с больными с подтвержденным коронавирусом, от которых иногда даже нельзя отойти – в таких условиях работают алтайские (да и всей страны) медики. Впервые в истории современной медицины государство оценило их труд так высоко, что пообещало всем причастным к лечению инфицированных COVID-19 большие доплаты. Но получают ли они обещанные 80/50/25 тысяч рублей в месяц и другие доплаты на самом деле? Из разных регионов поступают жалобы, что никаких прибавок к зарплате не было. И почему часто реальная сумма оказывается меньше? Об этом amic.ru рассказали главные врачи трех крупных ковидных госпиталей Алтайского края и в краевом Минздраве.

Сколько должны получить медики?

В Алтайском крае работает сразу два потока выплат по двум постановлениям правительства РФ.

Сначала правительство приняло документ (постановление № 415), по которому медикам добавили от 30 до 100% от средней зарплаты по региону. По итогам девяти месяцев прошлого года она составила 23,4 тысячи рублей.

И надбавка получилась такая: врачам скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений – 80% от среднемесячного дохода, среднему медперсоналу поликлиник и скорой медицинской помощи – 40%, врачам стационаров – 100%, средним медработникам стационаров – 50% и младшим – 30%. Кстати, в это постановление недавно включили сотрудников клинико-диагностических лабораторий, врачей-рентгенологов, врачей-инфекционистов. То есть они тоже получат весомую доплату к зарплате.

Немного позже правительство приняло второе постановление (№ 484), где выплаты были уже фиксированными и одинаковыми по всей стране. Работники скорой получают по 50 тысяч рублей в месяц (врачи) и 25 тысяч (фельдшеры и водители). Сотрудники стационаров: 80 тысяч – врачи, 50 тысяч – медсестры, 25 тысяч – санитарки.

В Минздраве пояснили, что до недавнего времени выплата по второму правительственному постановлению проводилась с учетом фактически отработанного времени. И она пропорционально меньше, если в "ковидных" условиях отработан не полный месяц. Но министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов пояснил, что после изменений документа № 484, отработанное время уже не будет иметь значения (президент Владимир Путин сказал о необходимости осуществления выплат за сам факт работы с больными COVID-19).

Кроме того, готовится третье направление выплат – уже исключительно региональное. Правительство края планирует выделить из бюджета 15 млн рублей на поощрение 180 работников медорганизаций, которые не входят в федеральный список. Это технический персонал, который по роду своей деятельности работает в ковидных госпиталях, но не лечит пациентов. Например, лифтеры, электрики, технички и другие специалисты.

"На наших медиках всегда лежала огромная ответственность за жизнь и здоровье пациентов, но сегодня изменились условия их работы. Они рискуют своим здоровьем, работают в защитных костюмах, не видятся с родными, поэтому их труд должен быть оценен по достоинству", – отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

А сколько получают на самом деле?

По словам заместителя министра здравоохранения Константина Гордеева, в марте-апреле 2020 года в оказании помощи больным с COVID-19 участвовало 40 медицинских организаций региона. На выплаты (по итогам этих двух месяцев) право имеют более 1,2 тысяч сотрудников.

"По данным на 18 мая, все работники, имеющие право на стимулирующие выплаты, получили их на руки. Это 240 врачей, 640 средних медработников, 212 санитарок и 140 водителей скорой медпомощи", – сказал чиновник.

Общий фонд выплат составляет 65,0 млн рублей.

В единственном в крае детском ковидном госпитале – алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства – апрельские выплаты получили все сотрудники, работавшие в новых вирусных условиях. В этом amic.ru заверил главный врач Константин Смирнов.

Центр стал госпиталем 16 апреля. Эти две недели месяца там работали пять врачей, 18 медсестер, две лаборантки, шесть санитарок. Пациентами стало уже более 120 человек (дети и их родители), более 50 уже выписали.

С учетом заработной платы врачу, отработавшему максимальное количество смен, заплатили более 200 тысяч рублей за апрель. Одной из медсестер – 125 тысяч.

"Конечно, сначала было некоторое недоверие. Но наши сотрудники получили все в полном объеме, ожидания были оправданы. А кто-то получил даже больше, чем рассчитывал. Разумеется, это очень отрадно, когда ты понимаешь, что тебя не обманули", – подчеркнул Смирнов.

Кроме того, центр выплатил из собственного фонда стимулирующие надбавки лифтеру, кастелянше, ответственному за хозяйственную часть и работнику, который проводил дезинфекцию помещений. Забыть про них было бы несправедливо.

Бийской городской больнице № 2 выделено на выплаты сотрудникам более 2,2 млн рублей. Главный врач Сергей Ковязин рассказал, что весь персонал апрельские деньги уже получил.

"Это очень поднимает моральный дух. Но мы и без этого готовы работать до последнего пациента. Надеюсь, летом все это закончится. Если нет, то будем работать, сколько потребуется", – сказал собеседник.

Прибавку в зарплате уже получили все 63 сотрудника рубцовской горбольницы № 3. Учреждение готовили под ковидный госпиталь к 28 апреля. Но пришлось открыться 22 апреля из-за вспышки заболевания на змеиногороском руднике. В первые дни здесь заполнили почти 90% коечного фонда (корпус рассчитан на 116 пациентов) – нагрузка сразу стала максимальной.

Главный врач Андрей Гончаров признает: да, сначала было непросто, но труд медиков получил достойное вознаграждение.

Страшно хочется пить

Работать в коронавирусных условиях сложно и морально, и физически. Медики находятся в самом эпицентре заболевания, рискуя своим здоровьем, оставляют семьи (в некоторых учреждениях одна бригада работает без выхода на улицу и по две недели, и по месяцу), им приходится отказываться от привычных занятий, поездок на дачу, прогулок с собакой, помощи детям с уроками, походов в парикмахерские и всего того, чего всем остро не хватает в эти самоизоляционные дни.

"Я преклоняюсь перед сотрудниками, которые были первыми. Как бы мы ни готовились, как бы ни тренировались, работа в новых, неизвестных условиях всегда сложна. Особенно если речь идет о детях", – отметил главврач центра охраны материнства и детства Константин Смирнов.

Он рассказал, что всю шестичасовую смену (это максимальное количество часов для одной смены) врачи и медсестры ходят в защитном костюме. Комбинезон, халат, бахилы, две пары перчаток (верхняя меняется несколько раз за смену), две пары масок (тоже меняются), очки.

"Ты дышишь через маску, смотришь через очки. На улице жара, в помещениях тоже. Страшно хочется пить, волосы в поту, промокаешь весь", – добавил Смирнов.

Его рубцовский коллега Андрей Гончаров отметил, что первые две недели надевать такой костюм приходилось с помощью эпидемиологов. Теперь уже все приспособились. Но все равно неукоснительно соблюдают все меры безопасности.

А вот население не придерживается даже самых простых правил самозащиты.

"Коронавирус показал, что люди пренебрежительно относятся к профилактике респираторных заболеваний. Не соблюдают дистанцию, не носят маски, не контролируют личную гигиену. Когда острая фаза закончится, нам, медикам, предстоит усилить профилактическую работу", – считает Сергей Ковязин.

Он также уверен, что медицина в целом готова к таким вспышкам, не готовы были производители СИЗов, масок, медтехники – отсюда временный дефицит.

Не платят? Звоните!

Краевой Минздрав открыл специальную горячую линию для сотрудников медучреждений: (3852) 62-43-53 (понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00). По этому номеру они могут задать все вопросы по выплатам и попросить разобраться, почему дали именно столько.

"Выплаты у всех категорий медработников разные. Для того чтобы сотрудникам больниц было проще разобраться в системе начислений, принято решение о работе горячей линии. А каждый случай нарушения расчетов дополнительных выплат мы будем разбирать индивидуально", – пояснил министр Дмитрий Попов.

Его заместитель Константин Гордеев рассказал, что по состоянию на понедельник, 18 мая, поступило 56 звонков. Ситуации у всех действительно разные. Есть, например, случаи, когда медики рассчитывают на выплату, но не получают ее. А оказывается, что данное учреждение работало с больным с подозрением на коронавирус, но он не подтверждался. Соответственно, и выплаты не положены, ведь контакта не было.

Но в любом случае в министерстве рекомендуют обращаться с вопросами. Лучше все лишний раз перепроверить, чтобы не допустить "калужский" прецедент. Там в одной из больниц Козельска медики, лечащие больных с COVID-19, получили выплаты по 27 рублей. Главного врача уволили. Президент Владимир Путин призвал перестать разводить "бюрократическую канитель" и выплачивать, не считая часы и минуты.