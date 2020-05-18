Согласно распоряжению губернатора Алтайского края временно исполняющим обязанности начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов назначен Колосков Олег Вячеславович. Обязанности возложены на него с 16 мая 2020 года.

Ранее он занимал пост заместителя начальника управления, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий, пишет официальный сайт Алтайского края.

Катнов Александр Анатольевич, который ранее занимал должность начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, уволен с государственной гражданской службы по собственному желанию.