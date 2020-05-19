Жители села Бобровка Первомайского района Алтайского края вот уже больше пяти лет остаются без природного газа, хотя давно заплатили деньги для подключения, причем сделали это по собственной инициативе. Вместо того, чтобы сейчас пользоваться голубым топливом, люди до сих пор, как и несколько десятилетий назад, вынуждены топить печку.

Причем по документам все необходимые работы давно выполнены, газопровод построен: за него заплачено свыше 40 млн рублей. Местные жители недоумевают, почему районные власти не пытаются исправить ситуацию, а подрядчик только делает вид, что устраняет недостатки. Подробности истории – в материале amic.ru.

Деньги собирали всем миром

Газификация села Бобровка, расположенного примерно в 20 км от Барнаула, началась еще в 2000-е годы. Тогда появился газопровод, ведущий к населенному пункту, где проживает около 3,5 тысячи человек. За все время построено 43,5 км сетей газоснабжения. Техническая возможность подключиться к газу есть у 1037 домовладений, воспользовались ею не более 50%. При этом еще более 400 семей были лишены такой возможности.

Как рассказала жительница Бобровки Анна Федорова, в ноябре 2014 года на тот момент глава района Алексей Рубцов предложил тем, у кого не было газа, компромисс: муниципалитет берет на себя большую часть затрат, жители оплачивают проектирование газопровода, госэкспертизу и работу технического заказчика. Всего около 4,5 млн рублей. Сельчане согласились. В итоге в бюджет Первомайского района на газификацию перевели деньги жители села, а также два местных магазина. Последние заплатили по 20 тысяч рублей, сельчане – по 12 300 рублей.

Позднее сумма выросла, так как часть жителей Бобровки отказались финансировать газопровод. Пришлось доплатить еще по 1500 рублей с домовладения (всего скинулись примерно 350 семей), кроме того 250 тысяч согласился добавить сельсовет. Власти обещали, что если деньги будут сданы в 2015 году, то на следующий год составят проект и начнется строительство.

Кстати, это далеко не все затраты для жителей села, переходящих на газ. Необходимо было дополнительно сделать разводку внутри дома, приобрести котлы, газовое оборудование. В среднем это еще 100 тысяч рублей на одну семью, здесь все зависело от площади дома, мощности оборудования и т. п. Многие приобрели оборудование заранее, однако и спустя несколько лет так и не могут им воспользоваться.

По словам жительницы Бобровки Юлии Старковой, ее родители-пенсионеры в прошлом году специально взяли кредит, чтобы купить газовое оборудование. "Для них это очень приличные деньги. Причем предварительно позвонили в районную администрацию и там сказали, что газ точно будет. В итоге они сделали все внутренние работы, а теперь сидят и ждут голубое топливо, чтобы не топиться дровами", – не скрывает возмущения собеседник.

Сама газификация Бобровки состояла из двух этапов. Первый этап стартовал летом 2018 года. Работы по нему завершили в сентябре. Второй этап начался ранее – в августе 2017-го. Планировалось, что газ жители получат к отопительному сезону 2019/2020 годов, рассказывал начальник отдела по газификации Минстроя Алтайского края Игорь Хроменков. В рамках первого этапа финансирование шло по госпрограмме Алтайского края, второй этап – по ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий". Первый этап работ в Бобровке обошелся в 14,5 млн рублей, а второй – в 42,5 млн рублей. "Себестоимость работ выходит очень высокая: для того чтобы около 400 домов оказались с газом, требуется вложить почти 60 млн бюджетных средств", – говорил Хроменков летом 2018 года.

Комбинированный тип

Весной 2015 года был разыгран тендер на проектирование, а дальше наступила тишина. Районные власти заявили о том, что пробуксовка связана с тем, что, якобы, не все жители села выполнили свои обязательства. Только спустя год, в апреле 2016-го, проект прошел госэкспертизу.

Через несколько месяцев, осенью, селяне с удивлением обнаружили, что строительство все еще не начинается. Оказалось, что причина – в высокой стоимости сметы на строительство. Цена типового газопровода составляла 1,7 млн рублей за 1 км. "Бобровский" же проект потянул более чем на 3 млн рублей за км.

"Как мне позднее объяснил специалист, если бы выходило хотя бы 2 млн с копейками, никто не стал бы его дотошно проверять. Здесь же, естественно, начали изучать. Оказалось, что это комбинированный тип газопровода – с высоким, низким и средним давлением. Он не вписывался ни в одну госпрограмму, которые предусматривали только два типа. Пришлось искать выход и разбивать строительство на два этапа. Формально у нас сейчас идет как раз второй завершающий этап", — пояснил местный житель Владимир Дубровский.

В августе 2017 года администрация Первомайского района все же заключила контракт с ООО "Томскгазспецмонтаж" на строительство внутрипоселкового газопровода в Бобровке общей протяженностью 19,7 км. К тому момента газовая эпопея длилась уже почти три года. Но это был далеко не финал истории. Стоимость работ составила более 41,6 млн рублей. Срок исполнения контракта предполагал, что все завершат к апрелю 2018 года.

Безупречная репутация

Когда выяснилось, что выиграл конкурс "Томскгазспецмонтаж", Минстрой Алтайского края неофициально заверил селян, что с подрядчиком им сильно повезло. Компания уже выполнила несколько аналогичных контрактов в регионе и в ее адрес не поступило нареканий. На объект томичи зашли в сентябре 2017 года.

Как вспоминают местные жители, высокие чиновники из районной администрации не выезжали на место ни разу в ходе строительства. Также равнодушно к проблеме оказалось и руководство сельсовета, утверждают собеседники amic.ru. На момент публикации материала комментарий относительно газификации проблемного села редакция от муниципалитета не получила.

Помимо прочего районной администрацией был подписан договор на осуществление функций технического заказчика с барнаульским ООО "АСК" на сумму более 1 млн рублей. Забегая вперед, отметим, что со своей работой – контролировать действия подрядчика – он не справился.

Первые месяцы темпы работ были высокими, все шло нормально, вспоминает Эрика Буркова. Далее в декабре 2017-го в районе сменился глава – вместо Алексея Рубцова им стал Александр Иванов.

"Да, мы понимали, что у него нет опыта – он не юрист, не экономист и не управленец, но надеялись, что на нашу проблему обратит внимание и как-то поспособствует ее решению. Иванов произвел при знакомстве впечатление адекватного человека, весь вопрос был в том, соберет он сильную команду или нет", – отмечает Анна Федорова.

Строительство при новом главе продолжилось, однако шло весьма вяло, вспоминают жители Бобровки: "Периодически представители подрядчика приезжали, что-то копали, возились и снова уезжали. Все это со стороны выглядело как хаотичное укладывание газовых принадлежностей вдоль грунта. Стали подходить люди и спрашивать: "Когда у нас газ-то будет?"

Оказалось, что внизу, где находились трубы, и должно быть идеально сухо, появилась вода. Выяснилось: в процессе монтажа рабочие повредили трубу и не заметили этого. Правда, потом все это попробовали списать на вандализм местных жителей. Об этом свидетельствует письмо от ООО "Томскгазспецмонтаж" (копия есть в редакции amic.ru). "Нашей организацией был устранен акт вандализма с порубленной трубой острым тяжелым предметом, предположительно, в виде топора, а не брак с порезом на трубе", – сказано в документе за подписью директора Владимира Бетенекова.

По мнению жителей, никак себя в этой истории не проявил и технический заказчик – контроль за выполнением работ не осуществлялся. Получить оперативный комментарий на данный счет в компании АСК не удалось.

Они хоть освоены или нет?

Жители Бобровки, который год сидящие без газа, негодуют: "Если бы там не было наших денег – да стройте вы его хоть 15 лет, это ваше право. Но раз привлекли средства жителей, почему такая заминка? Люди просто на взводе, сколько можно терпеть?"

Самое интересное, что акт выполненных работ администрация Первомайского района подписала еще в мае 2018 года. "Глава района сделал это, вероятно, вообще не вникая в подробности, послушав свое окружение. Но подождите, там по бумагам как никак 43 млн рублей, неужели не возникло желания разобраться – они хоть освоены или нет", – задает резонный вопрос жительница Бобровки Юлия Старкова.

Как следует из муниципального контракта, "окончательный расчет в размере 10% от цены (в данном случае более 4 млн рублей, – прим. ред.) производится в течение 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов". Еще одно обязательное условие – подписание акта приемки. Amic.ru не сумел дозвониться до главы района на момент публикации материала. Редакция направила Александру Иванову письменный запрос.

К слову, администрация района имела полное право не отдавать последнюю часть суммы подрядчику, если работы не выполнены. В данном случае несоответствие результатов выполненных работ предъявляемым требованиям было на лицо.

Поступи чиновники так, как это требовал здравый смысл, сейчас подрядчика было бы куда проще заставить устранить недочеты и все же сдать газопровод.

У администрации Первомайского района было право в любое время проверить фактически выполненные компанией "Томскгазспецмонтаж" работы. Кроме того, предусматривалось и совместное испытание смонтированного оборудования. Данное положение прописано все в том же муниципальном контракте. Однако как было указано выше, на месте работ никто из высоких кабинетов так и не пожелал присутствовать.

После того, как жители узнали о завершении договора и полной неготовности газопровода, они взяли дело в свои руки. Активисты сами нашли контакты подрядчика и вышли на руководство ООО "Томскгазспецмонтаж" в августе прошлого года. В ответ директор компании прислал гарантийное письмо, что к 20 сентября 2019 года все работы будут закончены.

"Естественно, этого не произошло. Вскрылось, что у подрядчика оказалась множество проблем с эксплуатирующей организацией. При этом разрешение на ввод объекта датировано еще декабрем 2018 года (копия документа есть в распоряжении редакции). Оно по закону дается только тогда, когда все работы выполнены и прошла проверка Ростехнадзора. То есть получено разрешение на пуск газа. Стоит ли говорить, что в Ростехнадзор никто даже не обращался", – вспоминает Анна Федорова.

Между тем в контракте указано, что в случае если в ходе приемки работ будут выявлены отдельные недостатки, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с его целевым назначением, то должен быть составлен протокол. Именно в этом документе должны быть перечислены все обнаруженные дефекты, а также срок, необходимый для устранения. Однако такой документ отсутствует по сей день.

На этом злоключения жителей Бобровки не закончились. В декабре 2019 года сельчане узнали, что труба газопровода имеет порыв, устранили его лишь в конце марта.

"Как их после этого можно вообще заставить что-то делать, когда подписали липовые документы? И что касается доделки – не может быть такого, чтобы она продолжалась два года. По состоянию на сегодняшний день нашли утечку, устранили. В марте специалистом Ростехнадзора были сделаны замечания к фактическому выполнению строительства и исполнительно-технической документации. До настоящего времени замечания не устранены, документация не представлена, ввод в эксплуатацию невозможен. Люди за свои деньги шестой год уже ждут газа", – негодуют собеседники amic.ru.

Еще один местный житель, Николай Андреев, говорит, что не понимает, почему власти не смогли вовремя воздействовать на подрядчика. Сейчас же шансы что-то исправить исчезают с каждым днем. Многие уже махнули на все рукой и даже не хотят вспоминать газовую эпопею, стоившую многим не только денег, но и нервов.

"Вы приходите в магазин и покупаете продукты. Вам же будет интересно заглянуть потом в чек и понять, на что вы тратите свои деньги? Администрации района почему-то неинтересно, хотя там ведь так или иначе присутствуют и наши налоги. Это абсолютно халатное отношение. Два года прошло. Где вы были, когда обладали всеми рычагами воздействия? Любая жалоба отправляла бы томскую компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. Эта угроза заставила бы их вести себя совсем иначе", – высказывает свою точку зрения Андреев.

Пора вмешаться правоохранителям?

Новым сроком устранения недоделок заявлено 29 мая, но никакой веры уже нет. Жители Бобровки опасаются, что и в следующую зиму войдут без газа: "А главное, что виноватых в ситуации у нас как бы нет. И муниципальные власти, и подрядчик по документам делают все, а по факту вы видите, что происходит".

При этом главная вина лежит, по мнению жителей, на заказчике строительства – местных властях, которые не смогли (или не захотели) довести начатое шесть лет назад до ума. "Вроде ничего плохого не делают, но и не работают, а ведь бездействие в определенном смысле это тоже может расцениваться как правонарушение, если не больше… 6 км людей могут подключиться к газу, а остальные нет. Чем они хуже? Да и те, кому дали газ, получили его только прошлой осенью", – напоминает Анна Федорова.

Ситуация в Бобровке остается сложной. Даже там, где газопровод построен, нет возможности завести голубое топливо в свой дом. Администрация Первомайского района и технический заказчик никаких действий для решения вопроса не принимают, перекладывая ответственность друг на друга. Исполнитель, давно получив полный расчет, затягивает сроки устранения выявленных недостатков. А тем временем некоторые улицы села перекопаны, нормальных дорог нет, и никто не пытается это как-то исправить.

Еще год назад ситуацию под особый контроль взял региональный Минстрой. Правда, никакого эффекта это пока не дало. Сейчас отчаявшиеся жители в поисках справедливости готовы пойти на крайние меры: если ситуация не изменится, может состояться народный сход. На нем будут собраны подписи, которые отправят в администрацию президента.

Ситуация в данный момент патовая, говорят жители Бобровки. По документам контракт исполнен, администрация района полностью произвела все выплаты. Подрядчик имеет полное моральное право ничего не доделывать. Администрация района несколько раз направляла претензии в адрес томичей, после чего получала стандартные ответы со сроками устранения работ.

Несколько раз за эти два года здесь появлялись его представители, но ничего толком так и не делали.





Теоретически муниципалитет может подать в суд, но перспектив такое дело имеет мало. Во-первых, истек срок исковой давности, во-вторых, на момент подписания акта выполненных работ письменных претензий не было, что доказывает факт полного расчета с томской компанией.

Тем не менее подрядчик должен нести и гарантийные обязательства на построенный объект. Но чтобы его принудить к завершению работ, необходим грамотный юрист, а главное, политическая воля и желание чиновников.

Есть и еще одна альтернатива – объявить конкурс на завершение работ (провести опрессовку труб, поставить таблички, выполнить рекультивацию участка) и найти добросовестного подрядчика. Вот только где отыскать деньги (учитывая хронический дефицит районного бюджета) и кто даст гарантию, что исполнитель справится с обязанностями? Примерная стоимость завершения работ может составить как минимум несколько сотен тысяч рублей, срок – в пределах двух недель.

Жители Бобровки надеются, что на их газовую историю обратят внимание и правоохранительные органы. Однако если здесь и всплывет какое-то преступление, газ в домах жителей все равно не появится. Скорее, речь будет идти о моральном удовлетворении.

На текущей неделе запланировано совещание с участием главы краевого Минстроя Ивана Гилева и руководителя Первомайского района Александра Иванова. Будет ли найден выход из тупиковой ситуации, станет известно совсем скоро.