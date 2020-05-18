Театр кукол "Сказка" должен был представить премьеру нового спектакля 27 марта, но из-за режима самоизоляции мероприятие было отменено. Поэтому постановку под названием "ONLINE" решили показать онлайн.

"ONLINE" - это документальный спектакль молодого питерского режиссера для подростков. В нем рассказывается о жизни в интернете и эта история актуальна сейчас как никогда. Пьеса основана на реальных событиях, интервью и материалах, взятых из открытых интернет источников. Режиссер — Роман Бокланов, художник — Вера Петровская, драматург — Катя Свердлова", — пишет официальный сайт Барнаула.

Ссылка на спектакль появится на сайте театра, в Instagram и во "Вконтакте" 22 марта в 20:00.