Останки около трехсот жертв политических репрессий, расстрелянных с 1928 по 1938 год, предположительно захоронены в черте Рубцовска, в километре от реки Алей. Об этом сообщает "вРубцовске.ру".

История началась в августе прошлого года, когда в редакцию издания обратился поисковик Сергей Колчин, более двух лет занимающийся поисками мест захоронений. Тогда активист предоставил список почти из ста человек, расстрелянных в городе с 37 по 38 год.

В этом году Колчин дополнил список ещё двухста именами и указал возможное место их захоронения. Полный список погибших от репрессий рубцовчан опубликован по этой ссылке.

Как пояснил мужчина в личной беседе с журналистом "вРубцовске.ру", список публикуется с целью найти родственников расстрелянных, которые впоследствии смогут посетить братскую могилу и принять участие в её благоустройстве. С помощью первой публикации он смог найти 18 родственников жертв.

"Многие из родных уже побывали на месте захоронения и провели там панихиду. Я надеюсь, что, после публикации второго списка, количество родственников расстрелянных увеличится, и вместе мы сможем благоустроить это место", – добавил поисковик.

По информации мужчины, захоронение расположено вдоль Змеиногорской трассы, в черте Рубцовска. Он попросил заинтересованных связываться с ним.