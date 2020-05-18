В 2020 году в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Барнауле запланирован первый этап строительства дороги по улице Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской, сообщает официальный сайт города.
Подрядная организация уже начала подготовку к строительству, а к основным работам планируют приступить с 21 мая. На объекте построят проезжую часть, обустроят ливневые канализации, тротуары, парковки, а также озеленят и обустроят улицу.
На сегодняшний день в рамках нацпроекта в Барнауле ведутся работы на 20 из 35 объектов. Активные работы проходят на следующих участках:
- ул.Бриллиантовая, от здания №4 до пр-кта Калинина;
- ул.Магистральная в п.Научный Городок, от Гоньбинского тракта до ул.Сибирской;
- ул.Сибирская в п.Научный Городок, от ул.Научный Городок до ул.Весенней;
- ул.Путиловская, от пр-кта Комсомольского до б-ра 9 Января;
- ул.Советская, от пл.Октября до пр-кта Комсомольского;
- ул.Опытная Станция от ул.Опытная станция,4а до ул.Опытная станция,100;
- ул.Молодежная, в п.Бельмесово от ул.Мостовой до ул.Нагорной;
- ул.Северо-Западная, от пр-кта Ленина до ул.С.Лазо;
- ул.Пушкина, от ул.Промышленной до пр-кта Ленина;
- ул.Мало-Тобольская, от пр-кта Ленина до ул.Промышленной;
- ул.Понтонный Мост, от ул.Красноярской до ул.Понтонный Мост,231;
- пер.Ядринцева, от ул.Партизанской до ул.Ползунова;
- ул.Куйбышева, от ул.Мусоргского до пр-кта Дзержинского;
- путепровод через железнодорожные пути по ул.Попова;
- ул.Попова, от ул.Власихинской до ул.Трактовой.
На четырех участках — дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство "Флора" - работы по ремонту завершены.
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