Новую методику массового тестирования на коронавирус разработали в новосибирском Академгородке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря рабочей группы по преодолению COVID-19 Ольгу Дорохову.

Анализ выдыхаемого воздуха позволяет определять наличие тех или иных веществ в организме человека. Но применять для диагностики подобные методы сложно, поскольку врачам потребуется высокоточное оборудование, обычно используемое в научных лабораториях.

Однако в Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с компанией ООО "Сайнтификкоин" создали отечественный газоанализатор, который позволяет использовать метод для массового тестирования на коронавирус.

Устройство имеет довольно компактный вид и сейчас уже производится в Академгородке и применяется в 12 странах мира. Он эффективен в местах скопления большого количества людей: в аэропортах, на вокзалах, в метрополитене. Дорохова отметила, что данные с прибора загружаются в облако, а первичное определение наличия COVID-19 проводится нейросетью.