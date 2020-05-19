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Перевалили за тысячу. В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Инфицированных стало больше на 44 человека
Фото: Nv.ua

Фото: Nv.ua

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили ещё у 44 человек, информирует "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".

Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 1014. Общее количество выписанных – 522 человека. В регионе четвертый день сохраняется тенденция, когда доля выздоровевших составляет примерно половину от общего количества заболевших за весь период пандемии.

Напомним, что по указу губернатора Виктора Томенко в регионе с 12 мая действует обязательный масочный режим, который подразумевает обязательное ношение средств защиты в местах массового скопления людей, в том числе на остановках, в общественном транспорте, магазинах и такси.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.05.2020 12:03
гость

Пожилая соседка заболела. Корону не ставят. В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид . Тесты что ли такие?

19.05.2020 12:06
гость

коронавирус выявили ещё у 44 человек

Места выявления власти продолжают скрывать?

19.05.2020 12:08
- гость -

Какой-то мутный источник. Обычно информацию выдавал оперштаб

19.05.2020 12:09
гость

В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид

Может ей надо врача вызвать и покашлять на него

19.05.2020 12:10
гость

Может оперштаб уже распустили?

19.05.2020 12:11
Врач

С юбилеем вас шашлычники!

19.05.2020 12:17
гость

тенденция сохранения 50% доли выздоровевших к заболевшим в относительных величинах всегда приводит к увеличению в абсолютных
увы это просто математика

19.05.2020 12:18
- гость -

19.05.2020 12:03
гость
Пожилая соседка заболела. Корону не ставят. В диагностическом поставили пневмонию и фиброз легких. Но ведь явно же ковид . Тесты что ли такие?
-------------------------
По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ. В одном из интервью было объяснение: На первых этапах вирус определяется тестами- мазками. Но если инфекция уже сместилась в легкие, то вирус не найти в носу и горле, можно обнаружить только.в легких, путем проникновения в них, что равносильно проведению операции. Поэтому в Москве делают снимки и анализируют.

19.05.2020 12:19
гость

19.05.2020 12:03
гость

да ладно наговаривать, у нас и гриппа по зиме нет если прививку ставил, только орви

19.05.2020 12:22
- гость -

Как понимаю, тысяча это всех кто болеет и выздоровел, т.к. подсчет ведут заразившихся.

19.05.2020 12:24
- гость -

Как-то был комментарий на Амителе ,что ,если собаке надо отрубить хвост,не надо рубить его маленькими кусочками долгое время.
Вот полумеры и... привели к тому,что всё только начинается!!!Теперь это растянется неизвестно насколько .

19.05.2020 12:28
- гость -

19.05.2020 12:11
Врач
С юбилеем вас шашлычники!
--------------------------
Вы не врач, а врун. Да врун не местный,из другого региона. Потому что не знаете, что в крае много лет действуют противопожарные правила и жители края готовят шашлыки на дачах, садовых и приусадебных участках. Сейчас, в период эпидемии, люди не приглашают гостей, находятся в кругу семьи. Поэтому нет разницы между приготовлением мяса в духовке и на мангале.

Несмотря на указания губернатора, границы края не были закрыты для свободного приезда путешественников. Больные свободно прибывали из Новосибирска и других мест в АК. Никто им не давал предписаний на карантин, поэтому заразив наших жителей, чужаки спокойно уезжали через 2-3 дня или неделю.

19.05.2020 12:33
- гость -

Вчера на АМИКЕ:"Вахтовики привезли в алтайское село коронавирус из Красноярского края"
Ситуация осложняется тем, что женщина, которая также оказалась инфицирована, работает продавцом в магазине, поэтому круг контактных лиц может быть широким.

Сколько раз писали,что продавцам в магазинах надо чаще проводить тесты! Ведь группа риска!

19.05.2020 12:35
- гость -

19.05.2020 12:33
- гость -
Сколько раз писали,что продавцам в магазинах надо чаще проводить тесты! Ведь группа риска!
---------------------------
Похоже их никто не тестировал не то, что чаще, а вообще. Совсем.

19.05.2020 12:44
- гость -

Несмотря на указания губернатора, границы края не были закрыты для свободного приезда путешественников. Больные свободно прибывали из Новосибирска и других мест в АК. Никто им не давал предписаний на карантин, поэтому заразив наших жителей, чужаки спокойно уезжали через 2-3 дня или неделю.
===================================

Для того, что бы не пускать через границу, нужен действительно УКАЗ, а у нас, как всегда, одна бабка сказала! Почему указ о каранине в Змеиногорске, о масочном режиме есть на офиц.сайте Администрации АК, а о закрытии границ нет!?

19.05.2020 12:44
- гость -

По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ.

Один такой тяжело переболевший вирус-отрицательный после болезни сдал анализ на антитела - отрицательно, т.е. не болел он коронавирусом, пневмония другим инфекционным агентом была вызвана.

19.05.2020 12:45
- гость -

Началось всё с завоза в край. Продолжается завоз - распространяется инфекция. Остановить завоз могут Роспотребнадзор и полиция. Элементарно. Выдавать предписания на карантин и контролировать карантирящих. По сути, никаких особых финансовых вложений не требуется. Во всяком случае, дешевле, чем лечить сотнями ковидных и хоронить умерших. По потребнадзор и полиция не справляются. Почему? Не хотят или не могут?

19.05.2020 12:46
- гость -

А где расклад по районам? Или тоже теперь тайна за семью замками?

19.05.2020 12:47
- гость -

19.05.2020 12:44
- гость -
По предложению Главврача из Коммунарки стали диагностировать по КТ.

Один такой тяжело переболевший вирус-отрицательный после болезни сдал анализ на антитела - отрицательно, т.е. не болел он коронавирусом, пневмония другим инфекционным агентом была вызвана.


Если по КТ картина не коронавируса и антител совсем нет, тогда да

19.05.2020 12:48
- гость -

19.05.2020 12:45
- гость -

Вчера же написали - оне в аэропорту.

19.05.2020 12:49
- гость -

19.05.2020 12:46
- гость -

Писали, что в Белокуриху завезли майские гости из Новосибирска.

19.05.2020 12:51
гость

"Вот вам и игры со статистикой: как договорились — так и считаем. Считаем только лабораторно-подтвержденные случаи — одна статистика, считаем подтвержденные на КТ — другая, не сделали ни того, ни другого и пациент умер — он, скорее всего, вообще не пойдет в ковидную статистику. Москва и Московская область сейчас полыхают, а где-то на Дальнем Востоке и в Сибири заболеваемость низкая. Но это сегодня низкая — а какая она будет завтра? Это зависит от очень многих причин — не только от того, как мы договоримся считать.

Есть ряд клинических, статистических, и, увы, политических нюансов с подачей информации в общую базу данных. У нас есть нехорошая традиция — работать не на результат, а на отчет. Подача «наверх» тех отчетов, которые там хотят получить — это, к сожалению, трусливо-лукавое свойство многих руководителей на местах, чиновников, которые хотят сохранить лицо и своё кресло.

За всем этим абсолютно исчезает живой человек с его проблемами — больной человек, которому надо оказывать помощь".- врач Ольга Демичева, эндокринолог, постоянный член EASD

19.05.2020 12:51
Гость1

Спит еще Оперштаб, а Ленина 59 - канал правительства края

19.05.2020 12:52
- гость -

9.05.2020 12:48
- гость -
19.05.2020 12:45
- гость -

Вчера же написали - оне в аэропорту.
-----------------
Как штрафы ГИБДД, так всем рассылают, всех находят. Как вычислять путешественников - ну просто дети малые беспомощные

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