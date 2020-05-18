Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что в течении двух лет Китай выделит два миллиарда долларов для стран, которые пострадали от коронавируса. Деньги пойдут на помощь в борьбе с вирусом и на социально-экономическое развитие.

Выделять деньги будут в течении двух лет. Кроме того, вместе с ООН Китай создаст гуманитарный склад и хаб для хранения и обеспечения своевременных доставок противоэпидемических средств.

"Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", -- цитируют председателя КНР "РИА Новости".