Сразу четыре города Алтайского края борются за звания "Города трудовой доблести" в конкурсе, проводимом "Единой Россией".

Напомним, что предложение присваивать почетное звание городам России, жители которых внесли значительный вклад в Великую Победу предложил Владимир Путин. Тогда депутаты-единоросы Барнаульской думы предложили присвоить титул столице края, однако позже было решено провести региональный конкурс.

Для того, чтобы определить какой из городов достоин носить звание, алтайское отделение "Единой России" запустило площадку "доблестьалтая.рф". Там любой желающий может высказать свое мнение и ознакомиться с историей подвигов четырех основных претендентов: Барнаула, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.

На 18 мая с четырьмя тысячами голосов лидирует Барнаул, второе место с двумя тысячами занимает Бийск. Новоалтайск и Рубцовск пока получили только 1200 и 800 голосов.

Город-победитель первым получит поддержку правительства региона и "Единой России" при подаче заявки на присвоение статуса. После получения звания в городе будет установлена стела с гербом и текстом указа президента.

Для участия в голосовании достаточно использовать собственный номер телефона, на который придет проверочный код. Его достаточно ввести в указанное поле, после чего ваш голос будет учтен.