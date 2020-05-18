Бывшие акционеры ЮКОСа отсудили у России водку под брендами Stolichnaya и Moskovskaya. При этом российская сторона намерена бороться за марки, пишет "Лента".

"Союзплодоимпорт" – федеральное казенное предприятие, через которое Россия владеет брендами, заявило, что намеревается обжаловать решение Апелляционного суда Гааги о передаче товарных знаков в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

Ранее сообщалось, что активы брендов, арестованных в пользу бывших вкладчиков компании, планируют продать на аукционе в сентябре 2020 года. Деньги с продажи могут направить на компенсацию 50 миллиардов долларов, которые Россия отказалась выплатить, несмотря на решение суда.