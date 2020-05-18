Следственный комитет завершил расследование в отношении неоднократно судимого жителя Заринского района, который истязал шестерых несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что фигурантом уголовного дела стал житель села Хмелевка, которого подозревали в истязании шестерых детей. Троим из них он приходился родным отцом, а еще троим – отчимом. О факте издевательств в полицию сообщили соседи после похорон его жены, от которой ему и достались под попечительство несовершеннолетние.

По данным следствия, с августа 2018 по декабрь 2019 года 34-летний мужчина беспричинно мучил малолетних, причем поводом для физического и морального наказания становились малозначительные причины – отказ от сна, плохие отметки в школе, недоеденная еда и многое другое. Методом воспитания уголовник выбрал избиения руками и ногами, а также различные моральные унижения.

Также правоохранители выяснили, что в ноябре 2019 года обвиняемый угрожал убийством гражданской жене, ударив ее кочергой, а в марте 2020 угрожал расправой своей знакомой.

Кроме того, следователи установили, что в ноябре 2019 года мужчина приобрел и хранил почти 150 граммов марихуаны, что является крупным размером.

Сейчас его ожидает суд сразу по четырем статьям: "Причинение физических страданий несовершеннолетним", "Неисполнение обязанностей по воспитанию", "Угроза убийством" и "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств".

Дети находятся в реабилитационном центре под присмотром специалистов.