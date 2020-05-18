28 учреждений социального обслуживания Алтайского края в 2020 году закупят реабилитационное оборудование для инвалидов в рамках программы "Доступная среда в Алтайском крае", сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщают в региональном Минсоцзащиты, оборудование покупают в качестве реализации подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов".

В числе первых оборудование закупили для Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Директор организации Виктор Кулешов рассказал, что в учреждение приобрели спортивные тренажеры для взрослых и сенсорную комнату для людей с ограниченными возможностями, однако использовать ее планируют и для сотрудников дома-интерната, которым сейчас тоже приходится крайне непросто.

Как объяснил директор, сенсорная комната представляет собой помещение с пузырьковыми колоннами, креслами и специальной музыкальной программой, которая направлена на качественное расслабление.

Оборудование уже поступило в дом-интернат, и некоторые тренажеры уже начали использовать для реабилитации, а часть средств пока устанавливают и монтируют.