Назван самый полезный для сердца продукт

Самым полезным для здоровья сердца продуктом оказались грецкие орехи. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на доктора медицинских наук Гарвардской школы Марту Гуаш Ферре.

По мнению эксперта, в их составе больше чем в других орехах альфа-линоленовой кислоты. Как показали исследования, она защищает от заболеваний сердца за счет улучшения липидного состава крови и препятствия образованию холестерина.

Кроме того, специалист отметил антиоксидантные и противовоспалительные свойства грецкого ореха, которые также улучшают состояние организма и снижают риск развития сосудистых заболеваний.

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